В секторе Газа убит лидер ХАМАС

ЦАХАЛ заявил, что Синвар был убит во время операции на юге сектора Газа, которая состоялась 16 октября.

«Яхья Синвар спланировал и осуществил массовое убийство [израильтян] 7 октября [2023 года], пропагандировал свою кровавую идеологию до и после начала войны и был виновником убийства и похищения многих израильтян», — сказано в заявлении.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Синвар был убит после того, как израильские силы идентифицировали трех «террористов», которые перебегали из дома в дом в одном из районов города Рафах на юге Газы.

Хагари показал журналистам видео, на котором видно, как к Синвару приближается израильский дрон. На лидере ХАМАС маска, а его рука травмирована. Видео заканчивается, когда Синвар бросает в дрон нечто, похожее на палку.

По словам представителя ЦАХАЛ, вместе с Синваром было обнаружено оружие и 40 тыс. шекелей наличными (около 10 тыс. долларов США). «Он пытался убежать, и мы его убили», — говорит Хагари.

До этого ЦАХАЛ сообщал, что «в ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста», одним из которых мог быть Синвар. По сведениям израильской прессы, два других убитых были охранниками лидера ХАМАС.

Израильская полиция и военные в совместном заявлении сообщали, что «проводят различные исследования, необходимые для полного подтверждения». «В полицейскую криминалистическую лабораторию поступили снимки зубов, также проводится анализ ДНК», — было сказано в заявлении, которое цитирует Reuters.

В результате тело Синвара было идентифицировано по снимкам зубов и отпечаткам пальцев, сообщила израильская полиция.

У властей Израиля есть образцы ДНК Синвара, поскольку он провел много лет в израильских тюрьмах.

Анализ Би-би-си: что видно на кадрах, где изображено тело Синвара

Ник Иардли, отдел Би-би-си по верификации информации (BBC Verify):

Сотрудники BBC Verify проводят немало времени, просматривая различные материалы в интернете, поступающие из сектора Газа. Поскольку у журналистов мировых СМИ нет свободного доступа в анклав, такие материалы могут быть очень важным способом оценить происходящее.

В интернете появились крайне шокирующие кадры, на которых, как утверждается, изображено тело Яхьи Синвара.

На них виден мертвый мужчина с очень серьезными повреждениями головы, который лежит среди развалин. На нем надет бронежилет военного образца.

На одном из изображений около тела стоят израильские военнослужащие.

Мы сравнили эти кадры с фотографиями Синвара, чтобы попытаться подтвердить, действительно ли на них изображен лидер ХАМАС.

Мы обнаружили явное сходство — хотя одного этого недостаточно, чтобы независимо подтвердить достоверность изображений.

Около левого глаза на теле этого человека есть характерное пятно, похожее на родинку, которая, как мы знаем, была у Синвара. Похожими также выглядят зубы и брови.

На этом этапе по изображениям нельзя достоверно судить, где именно они были сделаны.