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В Сейме — тоже «синдром пустых витрин»: депутаты остались без кафе (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 8 сентября, 2024 07:39

Латышские СМИ 2 комментариев

Кафе в здании Сейма в обществе ассоциируется с низкими ценами и хорошей едой. Однако, по крайней мере, пока депутаты и персонал Сейма лишены этой роскоши, поскольку уже долгое время не удается привлечь ни одно предприятие общепита, которое согласилось бы кормить людей из этого дома, пишет tautaruna.nra.lv.

Пользователь "Твиттера" с ником Chupacabra запостил скрин поста депутата Сейма Линда Матисоне, в котором говорится следующее:

"Столовая в Сейме ЗАКРЫТА.

Это глубоко символично, что из Сейма уходит его столовая, так как правящие политики не в состоянии привести в порядок и поддержать эту отрасль. Хотя все лето администрация Сейма искала нового арендатора, отношение со стороны кафе и ресторанов недвусмысленно: мы больше не хотим там быть.

Я неоднократно в подкомиссиях Сейма призывала понизить ставку НДС для латвийских предприятий общепита. Весной даже показалось, что нас услышали, однако это оказались очередные пустые обещания коалиции и министерств. Семь лет предприятия общепита мурыжили в коридорах Сейма, обещая поддержку. Теперь настал момент, когда они уходят. Рука дающего не оскудеет, то есть что посеешь, то и пожнешь!

"Сдается в аренду" - уже несколько лет самая популярная надпись в витринах ресторанов. Теперь к ним добавится еще одна - в Сейме. Приятного аппетита!"

Chupacabra комментирует это так:

"Ну что! Оказывается, депутаты остались без своего кафе. Разве не смешно, что в Сейме никто не хочет открыть свой бизнес? А. Рейзенбергс, что скажешь об этой дурости, которую они сами не решают?"

Представитель ресторанного бизнеса Андрис Рейзенбергс не замедлил отозваться: "В здании Сейма общепитовцам трудно, если в кафе мог бы заходить любой, тогда, может быть, кто-то хотел бы, я не углублялся, но мне кажется, что трудно жить на одних лишь депутатах и клиентах из администрации".

Другие комментаторы считают, что выжить в Сейме общепиту трудно еще и потому, что требуется обеспечить неадекватно низкие цены, нельзя торговать алкоголем и устраивать вечеринки.

- Мне кажется, если правильно помню из увиденного/прочитанного где-то, что там цены были трагически неадекватными, настолько низкими, что неудивительно, что у депутатов возникает представление, будто так везде. Что же тут удивительного, если никто не хочет кормить этих хрюшек за копейки.

- Нечего жрать этим кабанам, хотят, чтобы их задаром кормили. Пусть идут в "Хесбургер" и сами платят.

- У них же есть официанты, которые приносят, что нужно. Зачем им кафе? Странно как-то.

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Комментарии (2) 44 реакций
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