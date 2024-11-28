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В Сейме попытаются исправить непонятые самими депутатами поправки к закону об OCTA

© LETA 28 ноября, 2024 09:43

Новости Латвии 0 комментариев

На заседании Сейма сегодня будут рассматриваться поданные оппозицией поправки к закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств (OCTA), призванные исправить принятую норму, согласно которой полис OCTA впредь придется обязательно приобретать для всех транспортных средств, если только на время не прекращена их регистрация.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц рассказал агентству ЛЕТА, что за законопроект проголосовали все депутаты Сейма и с целью ускорить решение вопроса на заседании в четверг предполагается поддержать просьбу нескольких находящихся в оппозиции политических сил о внесении в закон об OCTA поправок, отменяющих принятые изменения.

Юревиц объяснил, что это "не вопрос позиции, оппозиции", который бы был достаточным поводом для передачи подготовленного оппозицией законопроекта на рассмотрение в комиссию.

Как сообщалось, принятые Сеймом 14 ноября этого года и провозглашенные президентом поправки к закону об OCTA предусматривают, что страховой полис OCTA впредь придется обязательно приобретать для всех транспортных средств, если только на время не прервана их регистрация. Поправки должны вступить в силу 10 декабря этого года.

Представители Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС) пояснили, что согласно действовавшему до сих пор регулированию для транспортного средства, которое не использовалось в дорожном движении, но при этом не отменялась его регистрация, покупка полиса OCTA не была обязательной.

Принятые Сеймом поправки к закону предусматривают, что в дальнейшем полис OCTA придется приобретать всем транспортным средствам, независимо от того, участвует ли транспортное средство в дорожном движении, если только временно не прекращена его регистрация в регистре государственных или муниципальных транспортных средств.

Упомянутые поправки внесены в соответствии с требованиями директивы Европейского союза (ЕС) и призваны расширить защиту пострадавших лиц. Такой порядок уже действует в некоторых соседних странах, например, в Эстонии. Требование этой директивы придется соблюдать и остальным странам ЕС, которые его еще не ввели.

Контроль за незастрахованными транспортными средствами сейчас осуществляется экипажами Государственной полиции или техническими вспомогательными средствами, а значит, контролируются только те автомобили, которые участвуют в дорожном движении.

В случае вступления в силу поправок экипажи Госполиции смогут проверять и длительно припаркованные на обочинах дороги или в других местах транспортные средства, и если такой автомобиль не будет иметь действующего полиса OCTA и не будет прекращена его регистрация, может быть наказан владелец этого транспортного средства. Кроме того, обсуждаются и другие механизмы контроля незастрахованных транспортных средств в будущем, однако они потребуют соответствующих изменений в нормативах, объяснили в ЛБСТС.
 

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