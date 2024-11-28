В Сейме попытаются исправить непонятые самими депутатами поправки к закону об OCTA

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц рассказал агентству ЛЕТА, что за законопроект проголосовали все депутаты Сейма и с целью ускорить решение вопроса на заседании в четверг предполагается поддержать просьбу нескольких находящихся в оппозиции политических сил о внесении в закон об OCTA поправок, отменяющих принятые изменения.

Юревиц объяснил, что это "не вопрос позиции, оппозиции", который бы был достаточным поводом для передачи подготовленного оппозицией законопроекта на рассмотрение в комиссию.

Как сообщалось, принятые Сеймом 14 ноября этого года и провозглашенные президентом поправки к закону об OCTA предусматривают, что страховой полис OCTA впредь придется обязательно приобретать для всех транспортных средств, если только на время не прервана их регистрация. Поправки должны вступить в силу 10 декабря этого года.

Представители Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС) пояснили, что согласно действовавшему до сих пор регулированию для транспортного средства, которое не использовалось в дорожном движении, но при этом не отменялась его регистрация, покупка полиса OCTA не была обязательной.

Принятые Сеймом поправки к закону предусматривают, что в дальнейшем полис OCTA придется приобретать всем транспортным средствам, независимо от того, участвует ли транспортное средство в дорожном движении, если только временно не прекращена его регистрация в регистре государственных или муниципальных транспортных средств.

Упомянутые поправки внесены в соответствии с требованиями директивы Европейского союза (ЕС) и призваны расширить защиту пострадавших лиц. Такой порядок уже действует в некоторых соседних странах, например, в Эстонии. Требование этой директивы придется соблюдать и остальным странам ЕС, которые его еще не ввели.

Контроль за незастрахованными транспортными средствами сейчас осуществляется экипажами Государственной полиции или техническими вспомогательными средствами, а значит, контролируются только те автомобили, которые участвуют в дорожном движении.

В случае вступления в силу поправок экипажи Госполиции смогут проверять и длительно припаркованные на обочинах дороги или в других местах транспортные средства, и если такой автомобиль не будет иметь действующего полиса OCTA и не будет прекращена его регистрация, может быть наказан владелец этого транспортного средства. Кроме того, обсуждаются и другие механизмы контроля незастрахованных транспортных средств в будущем, однако они потребуют соответствующих изменений в нормативах, объяснили в ЛБСТС.

