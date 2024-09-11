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В Сейме отклонили идею включать в трудовой договор право работника отвечать клиенту на латышском

Редакция PRESS 11 сентября, 2024 17:15

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 10 сентября, Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам отклонила предложение депутата Артура Бутанса от оппозиционного Национального объединения включить в Закон "О труде" норму, которая бы обязывала вносить в трудовой договор право работника использовать государственный язык, пишет Delfi.

Комиссия рассмотрела в третьем чтении поправки к Закону "О труде" и дала оценку двум предложениям Бутанса.

К нынешнему моменту Сейм уже в двух чтениях поддержал поправки к закону, которые предусматривают отказ от требования знания русского языка на рынке труда, разрешая запрашивать знание этого языка только в отдельных профессиях (речь идет об академическом персонале, библиотекарях, архивариусах, писателях, журналистах и лингвистах).

Поправки, принятые во втором чтении, предусматривают, что знание иностранного языка не считается обоснованно необходимым для выполнения трудовых обязанностей, если работа связана с производством товаров, оказанием услуг или другой деятельностью на внутреннем рынке Латвии. Поправки также устанавливают, что это правило может не применяться к работе на внутреннем рынке Латвии, если знание иностранного языка является объективным и обоснованным условием выполнения конкретной работы или профессии, в том числе если выполнение работы связано с зарубежными странами.

Бутантс предлагал дополнить эту статью еще последним предложением, установив, что в случае, если при выполнении трудовых обязанностей не требуется использование иностранного языка, в трудовом договоре указывается, что работник имеет право использовать государственный язык.

Однопартиец Бутанса Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) на заседании комиссии пояснил, что предложенные поправки направлены на укрепление права работника использовать государственный язык. В качестве примера он привел продавца в магазине, который, если к нему обращаются на иностранном языке, имел бы право отвечать на государственном языке, и работодатель не имел бы права делать замечание сотруднику за такие действия.

Против этого предложения выступило Министерство благосостояния, указав, что такие права работника уже предусмотрены Сатверсме и регулированием госязыка. Также и Министерство юстиции выразило мнение, что права на использование государственного языка уже закреплены в Сатверсме и законах, поэтому изменения не обоснованы и не поддерживаемы.

Представитель Юридического бюро Сейма присоединилась к мнению министерств, добавив, что включение уже существующих норм в Закон "О труде" было бы проявлением неуважения по отношению к Закону "О государственном языке", который уже гласит, что человек имеет право использовать государственный язык. Юридическое бюро выразило уверенность, что нет необходимости повторно прописывать это в Законе "О труде".

Представитель Латвийской конфедерации работодателей возразил против предложения Бутанса, заявив, что оно создаст дополнительную административную нагрузку для работодателей.

Однако Дзинтарс отметил, что общие принципы права на использование государственного языка уже были заложены ранее, но "они не работают", поэтому предложение Бутана было направлено на то, чтобы сделать эти права однозначными.

Комиссия не поддержала предложение Бутанса, но окончательное решение примет Сейм.

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