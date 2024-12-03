В сегодняшнее интересное время я не буду работать со всеми подряд: Нагиев не готов сотрудничать с Муцениеце

В России выходит сразу две работы Дмитрия Нагиева - сериалы «Зять» и «Актерище». Актер признается, что требователен к съемочной группе — сотрудничать со всеми он не согласен.

«В выборе проекта большую роль играют партнеры. Поскольку в сегодняшнее интересное время я не буду работать со всеми подряд», — заявляет Дмитрий Нагиев.

57-летний Нагиев формирует мнение о людях, исходя из их поступков. Актер не готов стоять на одной площадке с теми, кто ведет себя непорядочно, на его взгляд, пишет StarHit. Дмитрий не называет конкретных имен, но намекает, что скандалы Павла Прилучного и Агаты Муцениеце отталкивают его.

«Давайте без имен. Но мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей, не хочу я находиться рядом в моменты домашних склок. Пускай они решат свои проблемы, а потом уже будем работать», — добавляет Дмитрий Нагиев.

Муцениеце и Нагиев ранее вместе работали в шоу «Голос.Дети».