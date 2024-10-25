В России начались массовые беспорядки (ВИДЕО)

В городе Коркино Челябинской области стихийная акция, прошедшая в четверг, 24 октября, на фоне убийства женщины, переросла в беспорядки и привела к задержанию десятков человек. По сообщениям СМИ, "народный сход" у домов членов цыганской диаспоры обернулся стрельбой, а для разгона десятков собравшихся местных жителей привлекались силовики из Челябинска.

Поводом для сбора людей стало убийство местной жительницы, 40-летней Елены Сарафановой, которая работала в такси. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили днем ранее на одной из улиц города. Перед этим женщина ездила на вызов к членам диаспоры рома, рассказали коллеги убитой.

На фоне сообщений об убийстве таксистки жители стали собираться в "цыганском квартале", как его называют местные СМИ. Очевидцы публикуют в соцсетях видео того, как люди бросают камни в окна домов, переворачивают машину, а также видео с пожаром, начавшимся в одном из домов - по некоторым данным, в здание попала бутылка с зажигательной смесью.

На место "народного схода" были стянуты подразделения ОМОН и ФСБ, в том числе и вызванные из Челябинска. Силовики оттеснили жителей от зданий, в которых проживали цыгане, и начали грузить собравшихся в автозаки. Всего было задержано более 50 человек, сообщают СМИ.

В районе происшествия также произошла стрельба. По сообщениям Telegram-канала Mash, в ходе нее пострадали двое человек - один из цыган и участник "схода", одному из них пуля попала в шею, другому - в бедро. Другие детали и обстоятельства инцидента не приводятся.

Издание "74" вскоре после убийства Сарафановой опубликовало полицейскую ориентировку. Согласно ей, МВД подозревало в убийстве двоих представителей цыганской диаспоры в возрасте 17 и 19 лет.

Позднее региональное управление Следственного комитета РФ отчиталось о задержании 17-летнего подозреваемого. По версии следствия, между ним и таксисткой в машине "произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки".

Причастность второго юноши к убийству пока не подтверждена, сообщили в СК.

В Пензенской области цыгане уехали из села после "народных сходов"

Попытки самосуда со стороны россиян в отношении мигрантов, которых подозревают в каких-либо преступлениях, не являются редкостью. Показательным случаем стали гонения рома в селе Чемодановка Пензенской области в 2019 году.

Поводом для недовольства местных жителей стали сообщения о том, что некто среди цыган попытался изнасиловать проживавшую в селе женщину. Это привело к массовой драке между местными жителями и представителями цыганской общины - в результате нее пострадали пять человек, один из которых позже скончался в больнице. После драки часть жителей Чемодановки блокировала автотрассу М5, требуя наказать виновных.

В связи с происшествием были арестованы как минимум 28 членов цыганской диаспоры. На фоне этого из Чемодановки и соседнего с ней села Лопатки уехали все проживавшие там цыганские семьи в количестве около 650 человек, оставив 90 пустых домов.

Кроме того, правозащитники отмечают ужесточение миграционной политики в отношении трудовых мигрантов в РФ и растущую мигрантофобию в российском обществе.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), особую обеспокоенность вызывает усиление активности "специальных сообществ, таких как "Русская община", "Северный человек", которые взяли на себя обязательства борьбы с мигрантами", а также то, что в российских СМИ "наблюдается большая информационная война в отношении трудовых мигрантов".

На фоне этого, а также ввиду ряда других причин из РФ только за последние четыре года уехали более 113 тысяч кыргызстанцев.