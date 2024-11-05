Представитель SIA "AN Riepu centrs" Томс Аболиньш рассказал, что ноябрь определенно будет очень насыщенным, добавив, что в этом году люди более сознательны и не ждут последнего момента, чтобы сменить шины.

Он сообщил, что у них сейчас можно записаться только на середину ноября.

Так же представители Золитудского филиала автосервиса ООО «Z222», работающего под брендом «Riepu garāža», отметили, что ноябрь будет напряженным месяцем, а в последнее время запись на смену зимней резины ведется на неделю вперед. Самое раннее время, когда вы сможете подать заявку на замену зимней резины в сервисном центре – на середину следующей недели.

В то же время SIA "T-System Tyres", работающее под торговой маркой "Tavasriepas.lv", на сайте предприятия указывает, что ближайшая возможность сменить резину в Риге и в филиале предприятия в Озолниеках, только во второй половине следующей недели.

Правила дорожного движения предусматривают, что с 1 декабря по 1 марта все автомобили, полная масса которых не превышает 3500 килограммов, должны быть оснащены зимними шинами. При этом этой зимой вступят в силу новые требования к зимним шинам, и с 1 декабря на дорогах можно будет использовать только зимние шины, отмеченные символом "гора и снежинка".

В остальное время использование зимних шин – на усмотрение водителя и в зависимости от погодных условий. Шипованные шины можно использовать только с 1 октября по 1 мая.