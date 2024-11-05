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В рижских автосервисах очереди на смену резины растянулись на 2 недели (1)

© LETA 5 ноября, 2024 11:09

Новости Латвии 1 комментариев

В ряде автосервисов ближайшие записи на замену зимней резины намечены на середину ноября, признались представители нескольких шиномонтажных служб.

Представитель SIA "AN Riepu centrs" Томс Аболиньш рассказал, что ноябрь определенно будет очень насыщенным, добавив, что в этом году люди более сознательны и не ждут последнего момента, чтобы сменить шины.

Он сообщил, что у них сейчас можно записаться только на середину ноября. 

Так же представители Золитудского филиала автосервиса ООО «Z222», работающего под брендом «Riepu garāža», отметили, что ноябрь будет напряженным месяцем, а в последнее время запись на смену зимней резины ведется на неделю вперед. Самое раннее время, когда вы сможете подать заявку на замену зимней резины в сервисном центре – на середину следующей недели.

В то же время SIA "T-System Tyres", работающее под торговой маркой "Tavasriepas.lv", на сайте предприятия указывает, что ближайшая возможность сменить резину в Риге и в филиале предприятия в Озолниеках, только во второй половине следующей недели.

Правила дорожного движения предусматривают, что с 1 декабря по 1 марта все автомобили, полная масса которых не превышает 3500 килограммов, должны быть оснащены зимними шинами. При этом этой зимой вступят в силу новые требования к зимним шинам, и с 1 декабря на дорогах можно будет использовать только зимние шины, отмеченные символом "гора и снежинка".

В остальное время использование зимних шин – на усмотрение водителя и в зависимости от погодных условий. Шипованные шины можно использовать только с 1 октября по 1 мая.

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