В Риге в субботу начинают раздавать бесплатный песок для посыпки тротуаров; как его можно получить

На поддержку от самоуправления может претендовать собственник недвижимого имущества, его правовой владелец или управляющий, который ухаживает за прилегающей территорией, если на этой территории есть тротуары с твердым покрытием. Можно будет получить 50 кг посыпных материалов на одно владение.

Чтобы получить материал для посыпки, нужно записаться заранее в Рижском центре жителей микрорайонов (Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs) по электронной почте aic@riga.lv или по телефону 80000800.

При выдаче песка будет нужно предоставить заполненную и подписанную анкету, обосновывающую необходимость его получения.

Сегодня песок выдают на пунктах сдачи листьев с 9:00 до 11:00 в Межапарке около дома на проспекте Сигулдас, 12, с 13:20 до 15:20 в Чиекуркалнсе на перекресте ул. Русова и Чиекуркалнской 6-й поперечной линии, с 16:50 до 18:00 в Вецаки напротив дома на ул. Гарциема, 10.