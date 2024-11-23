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В Риге в субботу начинают раздавать бесплатный песок для посыпки тротуаров; как его можно получить

© LETA 23 ноября, 2024 09:10

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Сегодня, 23 ноября, в нескольких микрорайонах Риги начнут раздавать песок для посыпки тротуаров зимой, о чем агентство LETA информировала Рижская дума.

На поддержку от самоуправления может претендовать собственник недвижимого имущества, его правовой владелец или управляющий, который ухаживает за прилегающей территорией, если на этой территории есть тротуары с твердым покрытием. Можно будет получить 50 кг посыпных материалов на одно владение.

Чтобы получить материал для посыпки, нужно записаться заранее в Рижском центре жителей микрорайонов (Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs) по электронной почте aic@riga.lv или по телефону 80000800.

При выдаче песка будет нужно предоставить заполненную и подписанную анкету, обосновывающую необходимость его получения.

Сегодня песок выдают на пунктах сдачи листьев с 9:00 до 11:00 в Межапарке около дома на проспекте Сигулдас, 12, с 13:20 до 15:20 в Чиекуркалнсе на перекресте ул. Русова и Чиекуркалнской 6-й поперечной линии, с 16:50 до 18:00 в Вецаки напротив дома на ул. Гарциема, 10. 

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