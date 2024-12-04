В Риге состоится пикет в поддержку грузинского народа

Он подчеркивает, что пикет не связан с политическими организациями. В нем могли бы принять участие до 100 участников.

Пикет запланирован у посольства Грузии, на бульваре Райня, 3.

В столичном самоуправлении агентству ЛЕТА подтвердили, что в самоуправление поступила заявка на проведение пикета, цель которого - "выразить поддержку грузинскому обществу в борьбе с фальсификацией результатов недавних выборов и интеграции Грузии в Евросоюз".

Заявка на пикет подана в установленном законом порядке. В самоуправлении напоминают, что в соответствии с законом о собраниях, шествиях и пикетах организаторы не должны получать разрешение самоуправления.

Как сообщалось, протесты в Тблиси и других городах проходят с прошлого четверга, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров с Европейским союзом (ЕС) о вступлении. Во время демонстраций произошли столкновения и полицейские применили непропорциональную силу в отношении протестующих.

Также сообщалось, что страны Балтии договорились о применении национальных санкций к лицам, подавляющим законные протесты в Грузии. Среди тех, кому введен запрет на въезд, бывший премьер-министр, почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.