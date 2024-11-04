В Риге со своим юбилейным концертом выступит белорусская группа «Naviband»

«Naviband» – инди-поп/инди-фолк группа из Беларуси. После политических протестов 20-го года, музыканты запрещены в Беларуси и были вынуждены уехать из страны. Сегодня живут в Варшаве и активно гастролируют по городам Польши, Чехии, Германии и многим другим европейским странам.

В состав группы входят вокалист и гитарист Артем Лукьяненко, певица Ксения Жук, а также гитарист Александр Тобольский. Первая песня «Абдымi мяне» сразу же стала радиохитом в Беларусь, что и послужило началом карьеры.

В 2017 музыканты представляли Беларусь на «Евровидении» в Киеве с песней «Story Of My Life», где стали финалистами. В конце этого же года выходит песня и клип «А дзе жывеш ты?», в котором Артем и Ксения признаются, что ждут ребенка.

Одними из последних работ музыкантов стали песни «Мама» и «Прабач». Произведения с успехом разошлись по социальным сетям и в интернете уже есть многочисленные видео, которые сняты под песни «Naviband».

В этом году группе исполняется 10 лет и в Риге музыканты выступят в рамках своего юбилейного концертного тура по странам Европы. Билеты на концерт «Naviband» доступны в кассе Ticketshop.lv.