В Риге пьяный водитель оказал сопротивление полиции; к счастью, обошлось без ДТП (ВИДЕО)

"На улице Виесетес (так в оригинале. - Ред.), 4, участник дорожного движения заметил автомашину Volvo, которая ехала неуверенно, виляя по сторонам. Такая манера езды вызвала подозрение, что водитель может быть пьян.

Участник дорожного движения действовал без промедления - он остановил Volvo и вызвал полицию. По прибытии стражей порядка водитель и пассажир оказали сопротивление сотрудникам полиции.

При проверке у водителя в крови обнаружилось 3,30 промилле алкоголя.

Напоминаем: езда в пьяном виде угрожает не только своей жизни, но и жизням других людей! Если заметите подозрительного водителя автотранспорта, немедленно сообщайте в полицию.

Спасибо наблюдательным участникам дорожного движения за поступок, который помогает поддерживать безопасность на дорогах!"