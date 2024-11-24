В Риге проведут пикет в поддержку врача Эдгара Медниса, которого хотят лишить сертификата

Как сообщалось, Совет по сертификации планирует рассмотреть вопрос об аннулировании сертификата Медниса на внеочередном заседании 26 ноября.

Внимание к доктору Меднису было привлечено после смерти непривитого мальчика от дифтерии в детской больнице, когда Меднис фактически стал обвинять в этой смерти медиков. Работающий в Āgenskalna klīnika Меднис писал в своем ТГ-канале, что родители детей, больных дифтерией, воспользовались своим правом согласно Закону о правах пациентов и забрали из больницы домой двух дочерей, так как пришли к выводу, что "здоровью и жизни дочерей может быть причинен вред, как это произошло с их братиком, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти".

Его посты вызвали резкую ответную реакцию детской больницы, призвавшей различные учреждения оценить поступок Медниса. Латвийская ассоциация педиатров выступила с просьбой приостановить действие сертификата, выданного доктору.

Латвийское общество врачей (ЛОВ) также осудило эти посты и приняло решение, что публичные высказывания Медниса о вакцинации должна оценить комиссия ЛОВ по этике и принять решение о дальнейшем продвижении вопроса в Совете по сертификации. Принятое решение комиссия категорически отказалась обнародовать, так как сам Меднис этого не желает. ЛОВ отнеслось с уважением к этому желанию, сославшись на регламент по защите данных.

Впоследствии все же стало известно, что комиссия решила инициировать аннулирование сертификата Медниса по специальности педиатра и дополнительной специальности гомеопата.

Кроме того, правление ЛОВ обратилось в правоохранительные органы с просьбой оценить, нет ли речи вражды в высказываниях Медниса в соцсетях. Госполиция отказалась возбудить уголовное дело за клевету по заявлениям от Инспекции здоровья и детской больницы. Рижская Зиемельская прокуратура тоже приняла решение не начинать уголовный процесс по заявлению ЛОВ.

Госполиция мотивировала свое решение тем, что Уголовный закон предусматривает ответственность за клевету против физического лица, а не учреждения или предприятия. По оценке прокуратуры, врачи не являются группой, подлежащей особой защите, в связи с чем вопрос об оскорблении чести следует решать в гражданском, а не уголовном процессе. Часть этих решений были оспорены.