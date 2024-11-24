Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Ноября Завтра: Velda, Velta

В Риге проведут пикет в поддержку врача Эдгара Медниса, которого хотят лишить сертификата

© LETA 24 ноября, 2024 09:42

Важно 0 комментариев

Пикет состоится 26 ноября на ул. Сколас, 3, с 16:30 до 19:00. Его организует партия "Суверенная власть". Предполагается, что в нем примут участие около 20 человек, которые поддержат Медниса в связи с рассмотрением его дела в Совете по сертификации.

Как сообщалось, Совет по сертификации планирует рассмотреть вопрос об аннулировании сертификата Медниса на внеочередном заседании 26 ноября.

Внимание к доктору Меднису было привлечено после смерти непривитого мальчика от дифтерии в детской больнице, когда Меднис фактически стал обвинять в этой смерти медиков. Работающий в Āgenskalna klīnika Меднис писал в своем ТГ-канале, что родители детей, больных дифтерией, воспользовались своим правом согласно Закону о правах пациентов и забрали из больницы домой двух дочерей, так как пришли к выводу, что "здоровью и жизни дочерей может быть причинен вред, как это произошло с их братиком, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти".

Его посты вызвали резкую ответную реакцию детской больницы, призвавшей различные учреждения оценить поступок Медниса. Латвийская ассоциация педиатров выступила с просьбой приостановить действие сертификата, выданного доктору.

Латвийское общество врачей (ЛОВ) также осудило эти посты и приняло решение, что публичные высказывания Медниса о вакцинации должна оценить комиссия ЛОВ по этике и принять решение о дальнейшем продвижении вопроса в Совете по сертификации. Принятое решение комиссия категорически отказалась обнародовать, так как сам Меднис этого не желает. ЛОВ отнеслось с уважением к этому желанию, сославшись на регламент по защите данных.

Впоследствии все же стало известно, что комиссия решила инициировать аннулирование сертификата Медниса по специальности педиатра и дополнительной специальности гомеопата.

Кроме того, правление ЛОВ обратилось в правоохранительные органы с просьбой оценить, нет ли речи вражды в высказываниях Медниса в соцсетях. Госполиция отказалась возбудить уголовное дело за клевету по заявлениям от Инспекции здоровья и детской больницы. Рижская Зиемельская прокуратура тоже приняла решение не начинать уголовный процесс по заявлению ЛОВ.

Госполиция мотивировала свое решение тем, что Уголовный закон предусматривает ответственность за клевету против физического лица, а не учреждения или предприятия. По оценке прокуратуры, врачи не являются группой, подлежащей особой защите, в связи с чем вопрос об оскорблении чести следует решать в гражданском, а не уголовном процессе. Часть этих решений были оспорены.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 19 реакций
Комментарии (0) 19 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Распорет Латвию по швам!» — в соцсетях раскопали старый пост Силини о мигрантах, и поднялась буря

Важно 13:21

Важно 0 комментариев

Вопрос иммигрантов в обществе по-прежнему чувствителен. Еще недавно писали о 25 иммигрантах, пытавшихся проникнуть в Латвию нелегально, но многие граждане третьих стран уже живут в Латвии, работают здесь, чаще всего в сфере обслуживания, курьерами, и вопрос, будет ли их в стране становиться больше, конечно же, является политическим, пишет la.lv.

Вопрос иммигрантов в обществе по-прежнему чувствителен. Еще недавно писали о 25 иммигрантах, пытавшихся проникнуть в Латвию нелегально, но многие граждане третьих стран уже живут в Латвии, работают здесь, чаще всего в сфере обслуживания, курьерами, и вопрос, будет ли их в стране становиться больше, конечно же, является политическим, пишет la.lv.

Читать
Загрузка

Электрички новые, а перроны старые: модернизация зависла из-за Rail Baltica, но решение есть. Временное

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Новых перронов скоро ждать не стоит - Latvijas dzelzceļš планирует до середины следующего года установить временные платформы на 15 станциях, не включенных в проект модернизации, пишет Jauns.lv.

Новых перронов скоро ждать не стоит - Latvijas dzelzceļš планирует до середины следующего года установить временные платформы на 15 станциях, не включенных в проект модернизации, пишет Jauns.lv.

Читать

Глава МИД Франции: в вопросе поддержки Украины «красных линий» нет

Важно 12:30

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро дал интервью Би-би-си, в котором допустил, что французские ракеты большой дальности могут быть применены по целям в России «в логике самообороны», но не стал уточнять, использовалось ли уже французское оружие подобным образом.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро дал интервью Би-би-си, в котором допустил, что французские ракеты большой дальности могут быть применены по целям в России «в логике самообороны», но не стал уточнять, использовалось ли уже французское оружие подобным образом.

Читать

Китайские хакеры могли шпионить за 150 политиками из США

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

Об этом телеканалу CNN рассказал сенатор Марк Уорнер. По его словам, число жертв может быть гораздо больше.

Об этом телеканалу CNN рассказал сенатор Марк Уорнер. По его словам, число жертв может быть гораздо больше.

Читать

Немецкий поставщик автомобильных технологий Bosch сократит тысячи рабочих мест

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

Немецкий поставщик автомобильных технологий Bosch сокращает тысячи рабочих мест, ссылаясь на стагнацию спроса на автомобили и новые технологии.

Немецкий поставщик автомобильных технологий Bosch сокращает тысячи рабочих мест, ссылаясь на стагнацию спроса на автомобили и новые технологии.

Читать

Уже скоро: напоминаем, что в портал latvija.lv нельзя будет зайти через интернет-банк; как тут быть?

Важно 10:54

Важно 0 комментариев

Многим латвийцам и иностранцам с 1 января придется столкнуться с сюрпризом: к порталу услуг государственного управления latvija.lv нельзя будет подключиться самым популярным сейчас способом - через интернет-банк. Поэтому лучше заблаговременно разобраться, что происходит, и действовать так, чтобы возникало поменьше неудобств, пишет в "Неаткариге" Марис Краутманис.

Многим латвийцам и иностранцам с 1 января придется столкнуться с сюрпризом: к порталу услуг государственного управления latvija.lv нельзя будет подключиться самым популярным сейчас способом - через интернет-банк. Поэтому лучше заблаговременно разобраться, что происходит, и действовать так, чтобы возникало поменьше неудобств, пишет в "Неаткариге" Марис Краутманис.

Читать

Директор Domina Shopping назвала предложение закрывать супермаркеты по воскресеньям опрометчивым

Бизнес 10:34

Бизнес 0 комментариев

Предложение председателя правления общества "Крестьянский сейм" Юриса Лаздиньша закрывать супермаркеты по воскресеньям является опрометчивым и необоснованным. Такое мнение агентству LETA высказала директор ТЦ Domina Shopping Дина Бунце.

Предложение председателя правления общества "Крестьянский сейм" Юриса Лаздиньша закрывать супермаркеты по воскресеньям является опрометчивым и необоснованным. Такое мнение агентству LETA высказала директор ТЦ Domina Shopping Дина Бунце.

Читать