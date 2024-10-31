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В Риге построят новый мост: из порта в промзону

© LETA 31 октября, 2024 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA.

Новый транспортный путепровод с улицы Твайка на Кундзиньсалу планируется построить к 2026 году, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

По словам председателя Рижской думы Вилниса Кирсиса, в Риге был и будет порт и промышленные районы, но ранее не была продумана объездная дорога для перенаправления грузового транспорта, который является неотъемлемой частью экономической жизни города.

"Путепровод на Кундзиньсалу вместе с Восточной магистралью и путепроводом на Даудерсале является частью внутренней рижской объездной дороги, которая позволит отвести грузовой транспорт от центра города, чтобы людям было удобнее и приятнее жить, работать, отдыхать и заниматься другими повседневными делами. Кроме того, путепровод откроет городу новые возможности для привлечения инвесторов с действительно большими бизнес-планами", - говорит Кирсис.

Как сообщили в думе, в настоящее время на объекте ведутся работы по прокладке коммуникаций, бурению свай, возведению опор и пролетов моста, строительству улиц и дорог. Следующие работы, запланированные на объекте, - возведение стальных пролетов над Саркандаугавой.

По словам строителей, самые большие сложности в работе заключаются в том, что строительство ведется на узкой, ограниченной территории и над водой, что затрудняет монтаж конструкций, а также в планировании работ таким образом, чтобы не мешать соседним территориям, включая ООО "MAN-TESS" и Рижский свободный порт.

Проект реализуется в сотрудничестве с управлением Рижского свободного порта. Самоуправление строит и будет эксплуатировать путепровод, а порт как партнер построит участок Кундзиньсалы и соединение с путепроводом.

В рамках проекта планируется построить путепровод длиной 863,5 метра, соединяющий Кундзиньсалу и улицу Твайка. Путепровод соединит улицу Твайка с общественной зоной Кундзиньсалы и промышленной зоной Рижского свободного порта на обоих берегах Саркандаугавы, в том числе пересечет три железнодорожных пути и наземный нефтепровод в двух местах.

Как подчеркнули в Рижской думе, новый путепровод сыграет ключевую роль в отводе грузового транспорта от центра города.

Общая стоимость проекта составляет 82,6 миллиона евро. Субсидия из государственного бюджета составляет 23 млн евро, а кредит из государственного бюджета - 59,6 млн евро. 4,5 млн евро составляет софинансирование ЕС.

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