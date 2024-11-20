В Риге обсудят создание Спецтрибунала по расследованию преступлений в Украине

Во встрече примет участие и проведет ее заместитель председателя Офиса Президента Украины Ирина Мудра. В МИД заявляют, что с января 2023 года Основная группа по созданию Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины обсуждает правовые решения по предотвращению безнаказанности за преступления агрессии против Украины и созданию эффективного Специального трибунала при самой широкой межрегиональной поддержке.

В МИД отмечают, что на данный момент ни один из существующих механизмов не имеет права расследовать и судить преступление агрессии против Украины. Несмотря на то, что в компетенцию Международного уголовного суда, согласно его Статуту, входит обеспечение ответственности за преступления агрессии, он не имеет на это права, поскольку Россия их не ратифицировала. Поэтому с самого начала Латвия вместе со странами-единомышленниками призвала к созданию специального трибунала, чтобы устранить пробелы в механизмах ответственности, подчеркивает МИД.