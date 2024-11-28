В Риге автомобиль протаранил остановку

По предварительным данным, машину занесло. Обошлось без жертв.
На месте работает полиция.
В рижском микрорайоне Даугавгрива, на улице Плекснес, автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
По предварительным данным, машину занесло. Обошлось без жертв.
На месте работает полиция.
Австралия запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Это стало возможным после того, как сенат (верхняя палата австралийского парламента) принял соответствующий закон. За нарушение запрета соцсети будут штрафовать, однако если сами подростки обойдут ограничение, наказания для них не предусмотрено, сообщает BBC.
Австралия запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Это стало возможным после того, как сенат (верхняя палата австралийского парламента) принял соответствующий закон. За нарушение запрета соцсети будут штрафовать, однако если сами подростки обойдут ограничение, наказания для них не предусмотрено, сообщает BBC.
Неприятные запахи в общественном транспорте Риги стали поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. Рижане жалуются, что вагоны трамваев, похоже, уже насквозь пропахли, и предполагают, что единственный вариант избавиться от этой напасти - сжечь вонючие вагоны!
Неприятные запахи в общественном транспорте Риги стали поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. Рижане жалуются, что вагоны трамваев, похоже, уже насквозь пропахли, и предполагают, что единственный вариант избавиться от этой напасти - сжечь вонючие вагоны!
На аэродроме под Резекне в четверг, 28 ноября, впервые за пределами рижского аэропорта в Латвии прошли учения по инсценировке авиационной катастрофы, сообщает LTV.
На аэродроме под Резекне в четверг, 28 ноября, впервые за пределами рижского аэропорта в Латвии прошли учения по инсценировке авиационной катастрофы, сообщает LTV.
27 ноября Латгальский районный суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство, совершенное с особой жестокостью, с последующим расчленением трупа, выяснили агентству LETA в прокуратуре.
27 ноября Латгальский районный суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство, совершенное с особой жестокостью, с последующим расчленением трупа, выяснили агентству LETA в прокуратуре.
Вместо обещанного динамизма правительство нынешнего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") все более убедительно демонстрирует обратное - запущенные проблемы, не принятые решения стали повседневностью, заявил руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс, подчеркнув, что ОС не участвует в переговорах о возможной поддержке или участии в нынешнем правительстве, но готов говорить об участии в новой модели.
Вместо обещанного динамизма правительство нынешнего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") все более убедительно демонстрирует обратное - запущенные проблемы, не принятые решения стали повседневностью, заявил руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс, подчеркнув, что ОС не участвует в переговорах о возможной поддержке или участии в нынешнем правительстве, но готов говорить об участии в новой модели.
Неравнодушные жители столичного микрорайона Болдерая обнаружили в лесу косулю, попавшую в силки и спасли её, сообщает LSM+.
Неравнодушные жители столичного микрорайона Болдерая обнаружили в лесу косулю, попавшую в силки и спасли её, сообщает LSM+.