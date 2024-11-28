В Риге автомобиль протаранил остановку

Австралия запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Это стало возможным после того, как сенат (верхняя палата австралийского парламента) принял соответствующий закон. За нарушение запрета соцсети будут штрафовать, однако если сами подростки обойдут ограничение, наказания для них не предусмотрено, сообщает BBC.