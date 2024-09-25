В прокуратуру передано дело жителя Лиепаи. Обвинение: публичное прославление военных преступлений

В мае этого года Государственная полиция получила информацию о том, что на стене Лиепайского музея оккупации со стороны двора появилась наклейка с изображением пятиконечной звезды, серпа и молота, георгиевской ленты и надписью на русском языке.

Сотрудники Государственной полиции возбудили уголовное дело и задержали предполагаемого нарушителя, а также обратились в суд за санкцией на арест. Мужчина является жителем Лиепаи и ранее в поле зрения полиции не попадал.

Как в свое время сообщал press.lv со ссылкой на Delfi.lv, речь идет о 59-летнем лиепайчанине Александре Демидове, который был арестован за то, что приклеил плакат с советским орденом Победа на здание Лиепайского филиала Музея оккупации.