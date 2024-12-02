Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

В последнее время между врачами и пациентами языковых проблем нет: глава Минздрава

Редакция PRESS 2 декабря, 2024 18:14

Выбор редакции 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери не раз поднимал вопрос о языковом барьере между врачами поликлиник и больниц  и пациентами, не владеющими латышским настолько, чтобы объясниться с врачом на приеме, общаясь на специфические медицинские темы. 

В качестве решений таким пациентам предлагалось приходить на прием

- со своим переводчиком,

- с родственниками или знакомыми, свободно владеющими госязыком,

- либо заранее узнавать, владеет ли врач, к которому вы записались на прием, иностранным языком и каким именно  - английским, русским или любым другим, которым вы свободно владеете.

На проблемы в коммуникации министру до сих пор жаловались, в основном, молодые врачи, не владеющие русским языком, на котором общается примерно треть населения Латвии, или же русскоязычные пациенты пенсионного или предпенсионного возраста, не владеющие свободно латышским языком.

Жалобы пациентов в основном, касались неполной информации в поликлиниках и стационарах о том, какими языками и кто из врачей владеет. В итоге получалось, что деньги за визит заплачены, а на приеме выясняется, что медик с пациентом не понимают друг друга. В ситуациях, когда это касается важной медицинской информации, рекомендаций лечения или  серьезного медицинского диагноза, который нужно пациенту озвучить, возникают что называется "немые сцены". 

Многие клиники (например, VCA) такие проблемы решили без промедления: выяснили, кто из врачей какими языками владеет и на сайтах своего лечебного учреждения рядом с фамилией врача разместили флажки языков, на которых он готов принять пациента. Вот вам пример:

Ряд клиник не стала утруждаться. В итоге там неловкие ситуации могли повториться. Не во всех клиниках, как в ходе опроса выяснил press.lv, при записи на визит регистратор считает нужным проинформировать пациента, владеет ли выбранный врач иностранными языками - английским, немецким или русским.

"Решена ли эта проблема сейчас? Не поступают ли новые жалобы в Минздрав?" - поинтересовался у министра здравоохранения Хосама Абу Мери Press.lv.

- В последнее время таких проблем нет, по крайней мере, до меня такая информация не доходила.

- Работают ли уже где-то штатные переводчики, услугами которых может воспользоваться больница или клиника в случае такой нужды?

- Такого института как штатный переводчик, пока в больницах и амбулаторных медицинских учреждениях официально нет, и насколько мне известно, ни в одной клинике такая система обслуживания пациентов пока не работает. Допускаю, что персонал выручает друг друга, в случае, если на прием приходит пациент, говорящий на иностранном. Многие врачи владеют, кроме латышского, еще двумя-тремя языками. Если врач готов говорить на иностранном - английском, немецком, французском, даже арабском, - прекрасно! Он может это делать, и лечебное учреждение может указывать такую возможность  на сайте - рядом с фамилией врача, многие так и делают. Я сам владею пятью языками - английским, немецким, латышским, арабским и русским. В клинике, где я работал раньше, на сайте у моей фамилии так и было указано. Это нормально!

- Тогда и вас, наверное, коллеги в экстренных случаях  призывали на помощь?

- Конечно, если нужно было перевести пациенту, я всегда помогал. Пациента следует предупреждать, если врач, к которому он записывается, не говорит на иностранных языках. Он должен знать об этом. К примеру, пациент из Афганистана, и английского не знает, владеет только афганским языком.  Или семидесятилетний пенсионер говорит только по-русски, никак иначе. Кому-то нужно помочь перевести.

- Или же, если переводчик не найдется, просто лечить молча?

- Нет, так нельзя! Не поговорив с пациентом, не собрав анамнез, можно упустить важные детали, и лечение не будет столь эффективным, как могло бы быть, если медик и пациент установят контакт и поймут друг друга. Поэтому и нужен переводчик или человек, владеющий языком пациента. Иначе можно допустить много ошибок. Это вопрос безопасности!

В целом же о переводчиках, которых может брать с собой пациент, заговорили для того, чтобы люди, не владеющие государственным языком, не требовали от молодых врачей знания русского - законом этого не требуется. Бывают и обратные ситуации - есть клиники, где очень много русскоговорящих врачей, которые общаются между собой на русском языке, и некоторые пациенты, этим языком не владеющие, выражают недовольство.  Такое время от времени случается везде. Но все эти проблемы постепенно решаются.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 15 реакций
Комментарии (0) 15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать