В понедельник будет ветрено и тепло

В Курземе небо частично закроют облака, осадков не ожидается.

Скорость юго-восточного ветра при порывах достигнет 9-14 метров в секунду, местами в Курземе и Земгале - 16 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +22..+27 градусов.

В Риге первый день недели будет солнечным, юго-восточный ветер усилится с порывами до 13 метров в секунду, воздух прогреется до +25..+26 градусов.

Погоду определяет западная окраина антициклона. Атмосферное давление на уровне моря от 1013 гектопаскалей на западе Курземе до 1021 гектопаскалей на востоке страны.

