В поисках пасты: что нам продают под видом макарон

Немного статистики

Согласно данным социологического опроса, проведенного по заказу одного из латвийских производителей, почти половина, или 44%, жителей Латвии едят макароны раз в неделю или чаще, а треть опрошенных — несколько раз в месяц. Данные опроса свидетельствуют и о том, что чаще всего макароны в пищу употребляют люди в возрасте от 25 до 44 лет, в особенности мужчины, люди со средним образованием, неработающие, жители крупных городов, а также семьи с детьми.

Примерно пятая часть опрошенных при выборе продукта обращает внимание только на цены. Зато каждый шестой знает, что дешевые рожки или лапша имеют обыкновение слипаться при варке в кастрюле, поэтому предпочтение отдает настоящей итальянской пасте. Однако 61% респондентов не имеют ни малейшего понятия, в чем разница между самой дешевой продукцией — макаронами из муки мягких сортов пшеницы — и высококачественной пастой, произведенной в соответствии с основными принципами приготовления итальянской пасты из муки твердых сортов пшеницы (durum).

Тем более что выбирать нынче есть из чего. В любом супермаркете представлено более десятка наименований самой разнообразной продукции, отличающейся друг от друга по форме, цвету и размеру. На рынке присутствует товар как от местного производителя, так и многочисленный импорт, в том числе с родины пасты — Италии. Отличаются макароны друг от друга видом и цветом упаковки, а также ценой. Разница между ними есть, и весьма существенная. Прежде всего это касается муки.

Мягкая и твёрдая

Пшеница мягких сортов более неприхотливая, поэтому ее производят в гораздо больших объемах, чем «твердую». И стоит зерно куда дешевле. Но если продукт содержит муку из мягких сортов пшеницы, то человек, употребляющий его, будет получать углеводы с большим гликемическим индексом. Это значит, что при обильном употреблении подобных продуктов гарантировано скачкообразное изменение уровня сахара в крови, что приведет к формированию жировых отложений.

С другой стороны, пищевые изделия на основе твердых сортов пшеницы не несут такого вреда организму, а, напротив, весьма полезны.

Пшеничная мука такого типа содержит белок, сложные углеводы, клетчатку, а также набор многих витаминов и минералов. Главное преимущество пшеницы твердых сортов в том, что продукты на их основе не дают возможности организму набирать жировую массу. Углеводы, поступающие из них, усваиваются достаточно медленно и долго. Это создает еще одно преимущество — продолжительное снабжение организма энергией.

Но в последнее время сухую клейковину (глютен) стали вовсю добавлять в муку, в том числе идущую на производство макаронных изделий, улучшая ее свойства. Ее там может быть до 28%. Однако медики считают, что использование глютена вызывает появление диабета, ожирения и воспалений. Также, по сведениям специалистов, употребление в пищу искусственной пшеничной клейковины может вызывать нервные расстройства, аутизм и нарушение пищеварения.

Противоречивость мнений и данных свидетельствует о том, что перед применением пшеничной клейковины необходимо проконсультироваться с врачом на предмет индивидуальной непереносимости.

Существуют противопоказания к употреблению глютена. Генетическая пищевая непереносимость называется целиакией. Она поражает тонкую кишку человека. Отсюда и обязательное требование Европейской комиссии — указывать на упаковке информацию о содержании глютена.

Настоящая паста

Поэтому прежде всего ищите на пачке, что продукт изготовлен из твердых сортов пшеницы (durum). Конечно, производителям никто не запрещает производить макароны из другого сырья. Но наличие добавок в обязательном порядке должно быть указано на упаковке.

Помимо муки в состав продукта входит вода. И на этом все. Правда, сейчас очень популярны разноцветные макароны, которые окрашивают укропом, шпинатом, свеклой, чернилами каракатицы. Однако многие производители стараются сэкономить и добавляют красители химического происхождения. Перед покупкой цветных изделий читайте этикетку, и, если увидите в составе любые ингредиенты с индексом Е, значит, макароны окрашены искусственными красителями.

Многие потребители считают, что на этикетке можно написать все что угодно. Сами производители и представители Продовольственно–ветеринарной службы это опровергают, заявляя, что состав продукта всегда контролируется. Но проверить качество товара можно и по внешнему виду.

Перед покупкой посмотрите на цвет макарон. Если они янтарно–желтые — значит, сделаны из пшеницы твердых сортов. А если макароны светлые, с шероховатой поверхностью и видны белые вкрапления, то спагетти сделаны из обычной муки и подкрашены в желтый цвет. Часто смешивают муку из твердых сортов пшеницы с обычной мукой. Распознать такой микс помогут белые вкрапления на поверхности рожков или завитушек.

Есть очень простой способ определить, из какой муки сделаны макароны: их нужно согнуть. Спагетти из мягких сортов пшеницы быстро ломаются; макароны из твердых сортов пшеницы прочные, хорошо гнутся, но при этом их трудно сломать. Изделия из твердых сортов пшеницы не развариваются, слипаемость у них минимальная, а готовое блюдо должно быть янтарно–желтого цвета.

Польза для здоровья

Диетологи разработали даже специальную макаронную диету. Вследствие того, что у продукции из твердых сортов пшеницы сложная структура углеводов, а организму нужно много времени, чтобы их переработать, и возникает чувство сытости. Паста усваивается организмом полностью, вес уходит благодаря клетчатке, которая очищает организм от токсинов. Является заблуждением тот факт, что от макарон толстеют. На самом деле причиной лишнего веса являются жирные соусы — сама лапша или спегетти не содержат и грамма жира.

В изделиях из твердых сортов пшеницы содержатся следующие полезные вещества: витамины группы В (повышают стрессоустойчивость и смягчают головные боли), витамин Е — токоферол (предупреждает старение, вызванное свободными радикалами), минералы — марганец, калий, железо и фосфор. Кроме того, такой продукт обеспечивает в полной мере организм сложными углеводами, не поднимающими уровень сахара в крови, и 15% белка от суточной нормы. Аминокислота триптофан делает сон более глубоким и спокойным и содействует освобождению от отдельных форм депрессии.

Клетчатка практически не усваивается организмом, но благодаря абсорбирующему эффекту вбирает шлаки, токсины и выводит их из организма. Клетчатка, содержащаяся в макаронах из твердых сортов пшеницы, избавляет от дисбактериоза кишечника, поскольку является основой для жизнедеятельности и питания бактерий, производящих антибиотические ингредиенты. Клетчатка сдерживает выработку сахара при пищеварении. Именно клетчатка дает ощущение сытости, вследствие чего человек не испытывает чувство голода, а в это время организм сжигает жир.

Александр ФЕДОТОВ