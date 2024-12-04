Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

В Плявниеках мужчина выпал из окна шестого этажа при невыясненных обстоятельствах

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 13:36

ЧП и криминал 0 комментариев

Трагический случай произошел в многоквартирном доме на улице Дравниеку в рижском микрорайоне Плявниеки. Житель дома выпал из окна лестничной клетки шестого этажа и погиб при невыясненных пока обстоятельствах. Соседи предполагают, что перед падением против погибшего не было совершено насильственных действий.


Тело соседа, неподвижно лежащее на козырьке лестничной площадки девятиэтажного дома, первым заметил житель шестого этажа Роман.

Увидев жуткое зрелище, мужчина сразу понял, что что-то не так, и первым делом попытался позвать своего неподвижного соседа, но, не получив ответа, Роман тут же потянулся к телефонной трубке.

«Когда я пришел домой, посмотрела направо, вижу - на крыше лежит человек. Я открыл окно, начал кричать, смотрю - он мертв. Я вызвал полицию и медиков», - рассказывает Роман.

Роман не может сказать больше об обстоятельствах происшествия, кроме того, что он не думает, что кто-то толкнул погибшего, и что мужчина точно не был в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, он просто потерял равновесие, сидя на подоконнике и покуривая сигарету.

«Он был хорошим, спокойным человеком. Мы поднимались часто наверх, чтобы вместе покурить. Ему было 63 года. Это похоже на несчастный случай. Он никогда не пил. Я даже не видел, чтобы он пил. Он был тихим, спокойным. Обычный сосед». Роман описывает человека, который лишился жизни.

Роман рассказывает, что погибший вел активный образ жизни, но его неутолимая привычка курить, сидя на подоконнике лестничной площадки шестого этажа, оказалась роковой.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 7 реакций
Комментарии (0) 7 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать