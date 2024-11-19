В октябре цены в Латвии выросли незначительно, а годовая инфляция была ниже, чем в среднем по ЕС

В Латвии годовая инфляция составила 2,1%. Наиболее низкие показатели инфляции в прошлом месяце зафиксированы в Литве и Ирландии (0,1%), Люксембурге (0,9%), Италии (1%) и Финляндии (1,5%).

Наиболее высокие показатели годовой инфляции были в Румынии (5%), Бельгии и Эстонии (4,5%), Польше (4,2%) и Хорватии (3,6%).

По сравнению с октябрем прошлого года потребительские цены выросли во всех странах ЕС, кроме Словении, где они не изменились.

В среднем по ЕС годовая инфляция в октябре составила 2,3%, в еврозоне - 2%.

По сравнению с сентябрем потребительские цены в ЕС выросли 0,4%, в еврозоне - на 0,3%.

В Латвии, как и в Греции, Литве и Венгрии, потребительские цены по сравнению с сентябрем выросли на 0,1%. Месячная инфляция была зафиксирована в 12 странах ЕС, при этом самой высокой она была в Эстонии, Хорватии, Словакии и Финляндии, а дефляция зарегистрирована в Люксембурге (-0,1%), Кипре (-0,2%), Словении (-0,3%), Португалии (-0,4%) и Мальте (-1%).