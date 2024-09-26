В одном самоуправлении сто полицейских, в другом четыре: стало больше полиции, но не безопасности

Однако одно дело написать на бумаге, другое дело - реализовать решения в жизни. Самоуправления уже тогда отмечали проблемы, о них говорят и сейчас. Советник Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) по вопросам народного хозяйства Айно Салминьш отмечает, что у самоуправлений уже была функция обеспечения общественного порядка, независимо от того, существует ли такое структурное подразделение, как муниципальная полиция.

Кроме того, эта функция всегда была разделена с государством, вопрос лишь в том, в какой степени. ЛСС и многие самоуправления протестовали против навязывания им новой функции, финансирование на которую не предусмотрено.

Полиции стало больше, но контроль за безопасностью не стал лучше, рассуждает Салминьш. Госполиция только выезжает на вызовы, ее пытаются заменить ресурсами муниципальной полиции, но этого недостаточно, особенно в Латгале, заключает он. (Latvijas Avīze)