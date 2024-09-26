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В одном самоуправлении сто полицейских, в другом четыре: стало больше полиции, но не безопасности

© LETA 26 сентября, 2024 10:19

Новости Латвии 0 комментариев

Valsts Policija

Сейм в прошлом году установил, что с 1 января этого года муниципальная полиция должна быть в каждом самоуправлении. В большинстве самоуправлений она и до того была, за исключением семи. Тогда авторы поправок рассуждали, что создание муниципальной полиции создаст новые рабочие места, а также облегчит работу Государственной полиции.

Однако одно дело написать на бумаге, другое дело - реализовать решения в жизни. Самоуправления уже тогда отмечали проблемы, о них говорят и сейчас. Советник Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) по вопросам народного хозяйства Айно Салминьш отмечает, что у самоуправлений уже была функция обеспечения общественного порядка, независимо от того, существует ли такое структурное подразделение, как муниципальная полиция.

Кроме того, эта функция всегда была разделена с государством, вопрос лишь в том, в какой степени. ЛСС и многие самоуправления протестовали против навязывания им новой функции, финансирование на которую не предусмотрено.

Полиции стало больше, но контроль за безопасностью не стал лучше, рассуждает Салминьш. Госполиция только выезжает на вызовы, ее пытаются заменить ресурсами муниципальной полиции, но этого недостаточно, особенно в Латгале, заключает он. (Latvijas Avīze)

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