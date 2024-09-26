Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

В НАТО готовят планы на случай третьей мировой войны (1)

© Deutsche Welle 26 сентября, 2024 18:01

Мир 1 комментариев

На случай возможной войны с Россией альянс разрабатывает план эвакуации раненых с линии фронта. Прогнозируется, что война развернется на обширном поле боя и приведет к серьезным потерям для НАТО, пишет "Дойче велле".

В НАТО разрабатывают планы на случай третьей мировой войны. В числе прочего готовится план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с Россией, сообщил глава командования по логистике альянса генерал-лейтенант Александр Золльфранк (Alexander Sollfrank) в интервью изданию Daily Mail, обнародованном в среду, 25 сентября.

По словам Золльфранка, такая война, вероятнее всего, развернется на "обширном поле боя" и приведет к серьезным потерям для НАТО. Генерал отметил, что из-за широких возможностей российских ВКС воздушная эвакуация раненых может быть слишком опасной, поэтому лучше использовать санитарные поезда. "Задачей станет обеспечение оперативной и качественной помощи большому числу пострадавших в наихудшем случае", - добавил он.

Зольфранк также указал на важность унификации медицинских правил НАТО. Одним из решений может стать создание "военно-медицинского Шенгена", который обеспечит свободное перемещение сильнодействующих препаратов, включая обезболивающие, необходимые при тяжелых ранениях, пояснил он.

Военные учения

Планирование медицинской эвакуации - лишь один элемент подготовки НАТО к возможной войне с Россией, отмечает Daily Mail. Так, с 22 января по 31 мая прошли крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender 2024. В них участвовали свыше 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, включая авианосцы и эсминцы, более 80 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 1,1 тысячи боевых машин, включая 133 танка и 533 БМП.

Эти маневры были частью подготовки к возможной российской агрессии и охватили страны всей Европы, включая Великобританию, Германию, Венгрию, Грецию, Польшу, Финляндию, Швецию и другие.

В январе 2024 года министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что западные страны должны в ближайшие 3 - 5 лет активно готовиться к возможной войне с Россией. "Военные эксперты полагают, что России потребуется несколько лет для того, чтобы подготовиться к крупным военным действиям. Это только оценка, никто не может знать точно. И именно это время - следующие 3 - 5 лет - мы должны использовать для интенсивного вооружения", - подчеркнул он тогда.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 5 реакций
Комментарии (1) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать
Загрузка

Борьба с «пришельцами» в Латвии: за бездействие могут оштрафовать на 3000 евро (1)

Важно 20:09

Важно 1 комментариев

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Читать

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16) (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы (1)

История и культура 20:00

История и культура 1 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

Не хватает слов! Могут ли латыши ругаться на своем языке? И почему выбирают для этого русский? (1)

Важно 20:00

Важно 1 комментариев

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

Читать

Опасные качели исчезли с Домской площади: куда делся скандальный экологический объект за 150 тысяч евро? (1)

Новости Латвии 19:50

Новости Латвии 1 комментариев

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро (1)

Мир 18:54

Мир 1 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать