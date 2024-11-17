В начале недели Латвию пересекут несколько зон осадков; во вторник местами выпадет снег

Погодные условия в начале недели будет определять обширный циклон, погода будет преимущественно облачной, лишь местами небо прояснится.

В День провозглашения Латвийской Республики ветер будет западным и юго-западным, от слабого до умеренного, ночью и утром порывы достигнут 15-18 м/с. Во вторник ветер утихнет и сменится на южный. Температура воздуха и ночью, и днем - в пределах от +3 до +8 градусов, лишь в ночь на вторник похолодает до 0...+3 градусов.

В дальнейшем сохранятся примерно такие же погодные условия: небо будет затянуто плотным облачным покровом, во многих местах ожидаются осадки, локально выпадет 1-3 см снега.

До конца недели сохранится порывистый ветер. Станет немного прохладнее, ночью местами столбик термометра опустится даже до -3 градусов, в отдельных районах ожидается снег и мокрый снег, но устойчивый снежный покров еще не образуется. В отдельных районах, тем не менее, дороги будут скользкими.