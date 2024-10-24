В Москве будут переименовывать улицы и объекты, связанные со странами Балтии

Всего планируется переименовать в честь разведчиков не менее 12 московских улиц и площадей — в том числе, в районе Ясенево, где расположена штаб-квартира СВР.

По данным журналистов, Нарышкин предложил увековечить имена руководителя группы убийц врагов Сталина Павла Судоплатова, работавшего в Испании и Португалии под видом сотрудника ЮНЕСКО Юрия Шевченко, руководителя резидентуры КГБ в Тунисе Вадима Кирпиченко, бывшего главы СВР Вячеслава Трубникова, шпионившего в странах Азии Евгения Кима и бывшего резидента КГБ в Иране Владимира Лохова.

Переименования в основном коснутся улиц и площадей, названных в честь «недружественных» стран и городов — например, Рижская площадь и вокзал, Таллинская улица, Вильнюсская улица и Литовский бульвар."