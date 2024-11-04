В Москве арестован ещё один генерал — Росгвардии

Военный суд в Москве арестовал заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по делу о взятке. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщило российское государственное информагентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мирзаев заключен под стражу до 2 января 2025 года.

По данным близкого к российским силовикам Telegram-канала Mash, Мирзаев требoвал 140 млн рублей от поставщика модулей для быстровозводимых здaний. В противном случае генерал угрожал поставщику разорвать контракт стоимостью 480 млн рублей. Как утверждает Mash, фирма перевела Мирзаеву деньги через посредника, которого впоследствии также задержали.

В конце сентября российский военный суд арестовал бывшего начальника авиационно-технической службы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Гамаюнов входил в состав организованной преступной группировки, созданной для хищения бюджетных средств, утверждал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.