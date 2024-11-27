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В магазинах Lidl можно будет пожертвовать еду продовольственному банку «Для сытой Латвии»

Редакция PRESS 27 ноября, 2024 14:55

Новости Латвии 0 комментариев

С 25 ноября по 5 января во всех магазинах "Lidl" в Латвии пройдет благотворительная акция, цель которой – оказать поддержку нуждающимся семьям и недоедающим людям, которым нужно помочь с продуктами.

В рамках акции клиентам "Lidl" предлагается пожертвовать продукты с длительным сроком хранения, такие как макароны, мука, сахар, рис, консервы и сладости, и поместить их в специальные ящики для пожертвований, расположенные за кассами в магазинах "Lidl".

Партнер кампании, Продовольственный банк «Для сытой Латвии», позаботится о том, чтобы все пожертвованные продукты дошли до семей с детьми, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, которым трудно обеспечить себя и близких всеми необходимыми продуктами питания.

«Рождество – время чудес и добра. Этой акцией мы хотим создать праздник для тех, кому сейчас тяжело – оказать не только практическую помощь, но и эмоциональную поддержку, чтобы они почувствовали дружеское плечо ближних. Мы призываем всех открыть свои сердца и поддержать нуждающихся, пожертвовав еду. Каждое пожертвование важно, и вместе мы можем творить великие и хорошие дела», — говорит Агита Краукле, руководитель Продовольственного банка «Для сытой Латвии».

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