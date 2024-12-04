В Мадоне под Рождество самоуправление решило спилить главную ель: а что украшать будете?

«Нечто невероятное, сенсация в Мадоне! В Мадоне срублена ёлка! Жители Мадоны, за одну ночь городская дума спилила центральную ель, которую украшали каждое Рождество. Остался только пень. Это же была большая ёлка в самом центре Мадоны! А теперь за миллионы евро на её месте будет посажена новая, как в Елгаве и Риге? Что у вас тут происходит?», - возмущен Рудольфс Бреманис из объединения «Младолатыши», на эту тему он даже записал TikTok.

LA.LV связался с городским советом Мадоны, чтобы выяснить, почему было принято такое решение и что будет украшено во время этого праздника, если главной рождественской елки больше нет.

"Весной 2024 года была проведена очередная оценка состояния хвойного растения - пихты одноцветной (Abies concolor), констатировавшая значительное снижение жизнеспособности дерева и ухудшение его физического состояния. Принимая во внимание возможную угрозу окружающей среде и безопасности людей из-за риска падения дерева, комиссия по вырубке деревьев Мадонского района, получив заключение DAP, приняла решение о вырубке дерева.

Прежде чем принять решение о вырубке дерева, 13 мая 2024 года самоуправление Мадонского района обратилось в Латгальское региональное управление Департамента охраны природы (DAP) с просьбой оценить ситуацию и дать заключение либо о необходимости вырубки дерева, либо о том, как за ним следует дальше ухаживать.

В своем заключении DAP заявила, что «ветви пихты одноцветной с окружностью ствола 1,47 м, частично засохли, что наиболее выражено в нижней части и верхушке дерева. Самая верхушка пихты, разделенная на три части, совершенно сухая.

Дерево еще не полностью утратило жизнеспособность, но, поскольку работа древесных вредителей продолжается, ожидается, что дерево погибнет, и шансы на его выздоровление практически отсутствуют. Текущее состояние дерева не улучшает окружающий ландшафт и визуальный облик места».

Основываясь на оценке DAP, а также на фактическом состояния дерева (в чем все желающие могут убедиться, взглянув на пень), ель этой осенью была ликвидирована», - заявил Эгилс Казакевич, специалист по связям с общественностью Отдела развития центральной администрации Мадонского края.

Учитывая, что ценность дерева для ландшафта значительно снизилась и не улучшится, даже если дерево осталось бы жизнеспособным в краткосрочной перспективе, еще в 2023 году его решили больше не украшать.

«Вместо этого была украшена ель во дворе кинотеатра «Vidzeme» (ул. Тиргус, 5), который также находится рядом с площадью Собрания, что позволяет использовать центральную площадь для проведения праздничных мероприятий. В этом году она также будет празднично украшена, и мы приглашаем всех жителей Мадоны, а также гостей муниципалитета 6 декабря в 18.00 посетить зимнюю столицу - Мадону, чтобы вместе зажечь праздничную елку», - добавил представитель думы.

Фото: имиджевое