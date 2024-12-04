Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

В Мадоне под Рождество самоуправление решило спилить главную ель: а что украшать будете?

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 15:16

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/Copyright: xblickwinkel/C.xStennerx

За три недели до Рождества самоуправление Мадоны решило срубить центральную ёлку, которую каждый год украшали к зимним праздникам.

«Нечто невероятное, сенсация в Мадоне! В Мадоне срублена ёлка! Жители Мадоны, за одну ночь городская дума спилила центральную ель, которую украшали каждое Рождество. Остался только пень. Это же была большая ёлка в самом центре Мадоны! А теперь за миллионы евро на её месте будет посажена новая, как в Елгаве и Риге? Что у вас тут происходит?», - возмущен Рудольфс Бреманис из объединения «Младолатыши», на эту тему он даже записал TikTok.

@rudibremanis #rudolfsbremanis #jaunlatviesi #brēmanis ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

LA.LV связался с городским советом Мадоны, чтобы выяснить, почему было принято такое решение и что будет украшено во время этого праздника, если главной рождественской елки больше нет.

"Весной 2024 года была проведена очередная оценка состояния хвойного растения - пихты одноцветной (Abies concolor), констатировавшая значительное снижение жизнеспособности дерева и ухудшение его физического состояния. Принимая во внимание возможную угрозу окружающей среде и безопасности людей из-за риска падения дерева, комиссия по вырубке деревьев Мадонского района, получив заключение DAP, приняла решение о вырубке дерева.

Прежде чем принять решение о вырубке дерева, 13 мая 2024 года самоуправление Мадонского района обратилось в Латгальское региональное управление Департамента охраны природы (DAP) с просьбой оценить ситуацию и дать заключение либо о необходимости вырубки дерева, либо о том, как за ним следует дальше ухаживать.

В своем заключении DAP заявила, что «ветви пихты одноцветной с окружностью ствола 1,47 м, частично засохли, что наиболее выражено в нижней части и верхушке дерева. Самая верхушка пихты, разделенная на три части, совершенно сухая.

Дерево еще не полностью утратило жизнеспособность, но, поскольку работа древесных вредителей продолжается, ожидается, что дерево погибнет, и шансы на его выздоровление практически отсутствуют. Текущее состояние дерева не улучшает окружающий ландшафт и визуальный облик места».

Основываясь на оценке DAP, а также на фактическом состояния дерева (в чем все желающие могут убедиться, взглянув на пень), ель этой осенью была ликвидирована», - заявил Эгилс Казакевич, специалист по связям с общественностью Отдела развития центральной администрации Мадонского края.

Учитывая, что ценность дерева для ландшафта значительно снизилась и не улучшится, даже если дерево осталось бы жизнеспособным в краткосрочной перспективе, еще в 2023 году его решили больше не украшать. 

«Вместо этого была украшена ель во дворе кинотеатра «Vidzeme» (ул. Тиргус, 5), который также находится рядом с площадью Собрания, что позволяет использовать центральную площадь для проведения праздничных мероприятий. В этом году она также будет празднично украшена, и мы приглашаем всех жителей Мадоны, а также гостей муниципалитета 6 декабря в 18.00 посетить зимнюю столицу - Мадону, чтобы вместе зажечь праздничную елку», - добавил представитель думы.

Фото: имиджевое

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать