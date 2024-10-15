В Латвию продолжают ввозить продукты из России и Белорусии: что везут?

По сравнению с девятью месяцами 2023 года количество предприятий, ввозящих продукты питания и корма из Беларуси, в этом году сократилось на 36%, а из России - на 48%, отметили в службе.

Данные ПВС показывают, что за девять месяцев этого года в Латвию из России была ввезена 824 491 тонна продовольствия и кормов, что на 41% меньше, чем в 2023 году, а из Беларуси - 330 370 тонн, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Таким образом, общий объем продовольствия и кормов, ввезенных в Латвию из обеих стран, составил 1,267 млн тонн, что на 21% меньше, чем в прошлом году.

В первом полугодии этого года наибольший объем импорта в Латвию из России составили остатки пищевой промышленности, отходы и готовые корма для животных. Из 612 585 тонн, импортированных в Европейский Союз (ЕС), Латвия была конечной целью для 610 353 тонн этих продуктов, а другая страна ЕС - для 2 232 тонн.

Далее следуют зерновые продукты, импортируемые из России, общий объем которых в Латвии за девять месяцев 2024 года составил 188 162 тонны. Латвия указана в качестве пункта назначения для 117 569 тонн, а другая страна ЕС - для 70 593 тонн. Овощи и корнеплоды импортированы в Латвию из России за девять месяцев этого года в количестве 48 890 тонн, из которых 41 581 тонна предназначалась для Латвии, а 7 301 тонна - для другой страны ЕС.

В импорте продовольствия и кормов из Беларуси также преобладают остатки пищевой промышленности, отходы и готовые корма для животных, которых в Латвию в первом полугодии было ввезено 216 646 тонн. Из них 215 434 тонны предназначались для Латвии, а 1 212 тонн - для другой страны ЕС.

Кроме того, из Беларуси в Латвию было импортировано 53 139 тонн сахара и кондитерских изделий из сахара, причем весь объем был направлен в Латвию. Далее следуют животные, растительные или микробные жиры, масла и продукты их расщепления, готовые пищевые жиры и животные или растительные воски - в первом полугодии в Латвию из Беларуси было ввезено 48 538 тонн, из которых 47 902 тонны предназначались Латвии, а 637 тонн были отправлены в другие страны ЕС.

С 8 марта вступил в силу запрет на ввоз в Латвию ряда сельскохозяйственных и кормовых продуктов из России и Беларуси.