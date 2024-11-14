В Латвию приезжает генсек НАТО

На Адажском военном полигоне многонациональная бригада НАТО проводит первые полномасштабные учения "Resolute Warrior 2024", которые посетят Рютте и президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В дне СМИ и гостей на военных учениях "Resolute Warrior 2024" также примут участие председатель Сейма Дайга Миериня, министр иностранных дел Байба Браже, министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш, должностные лица НАТО и союзников, включая постоянных представителей и военных представителей НАТО, а также аккредитованные в Латвии послы и военные атташе иностранных государств.

Во время мероприятия в 11.55 на Адажском военном полигоне состоится совместная пресс-конференция генерального секретаря НАТО и президента Латвии. Рютте и Ринкевич встретятся с солдатами многонациональной бригады НАТО в Латвии и осмотрят военную технику союзников.

С Марком Рютте встретится также премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Они обсудят вопросы укрепления безопасности и обороны Латвии и НАТО.