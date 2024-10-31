Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts

В латвийских больницах не хватает врачей-травматологов: кто за них?

© LETA 31 октября, 2024 11:15

Новости Латвии 0 комментариев

Одной из самых больших проблем в области травматологии является нехватка врачей, поэтому имеющиеся специалисты вынуждены брать на себя больше нагрузки, что сказывается на доступности и качестве услуг. В регионах пациентов с травмами в больницах приходится лечить хирургам или резидентам последнего года обучения.

Людей с незначительными травмами часто перевозят из регионов в столичные больницы, что усиливает эффект "бутылочного горлышка".

Чтобы выяснить ситуацию в этой области, Инспекция здравоохранения до 1 декабря проводит проверки в медицинских учреждениях. Их результаты будут использованы для планирования улучшений, сообщила на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью представитель Минздрава Санита Янка, добавив, что в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией травматологов и ортопедов совершенствуются требования и критерии качества в сфере травматологии.

Она напомнила, что к медицинским учреждениям, которые предоставляют услуги травматологии, предъявляются следующие требования: травматолог-ортопед должен быть доступен 24 часа в сутки, возможности обследования в любое время суток, включая ультразвук и компьютерную томографию, не менее пяти работающих на полную ставку врачей, отделение реабилитации и амбулаторные консультации травматологов-ортопедов.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Покупателей на Дом Москвы снова не нашлось: закончился повторный аукцион

Важно 13:59

Важно 0 комментариев

На повторном аукционе госагентству "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) снова не удалось продать Дом Москвы на улице Марияс, 7 в Риге из-за отсутствия интереса потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронных аукционов "izsoles.ta.gov.lv".

На повторном аукционе госагентству "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) снова не удалось продать Дом Москвы на улице Марияс, 7 в Риге из-за отсутствия интереса потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронных аукционов "izsoles.ta.gov.lv".

Читать
Загрузка

Председатель победивших в Литве соцдемов отказалась от премьерства в пользу Европарламента

Мир 13:50

Мир 0 комментариев

Лидер литовских социал-демократов Вилия Блинкявичюте заявила, что отказалась занять пост премьер-министра из-за своего возраста.

Лидер литовских социал-демократов Вилия Блинкявичюте заявила, что отказалась занять пост премьер-министра из-за своего возраста.

Читать

По примеру Риги — никакой русификации: в Резекне тоже хотят переименовать улицы

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Резекненское самоуправление рассматривает возможность привлечения жителей города к обсуждению вопроса о переименовании ряда улиц, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Резекненское самоуправление рассматривает возможность привлечения жителей города к обсуждению вопроса о переименовании ряда улиц, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Читать
Загрузка

Должны успеть: возле одной из латвийских школ появился необычный знак, регламентирующий парковку

Важно 13:37

Важно 0 комментариев

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

Повышение цен на услуги CSDD сомнительно: Автоассоциация

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Ожидаемые изменения цен на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД, ) не полностью экономически и логически обоснованы, говорят представители Автоассоциации.

Ожидаемые изменения цен на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД, ) не полностью экономически и логически обоснованы, говорят представители Автоассоциации.

Читать

Сейм решил отправить депутата Пучку на языковую проверку

Новости Латвии 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм сегодня принял решение отправить депутата оппозиционной партии "Стабильности!" Виктора Пучку на языковую проверку.

Сейм сегодня принял решение отправить депутата оппозиционной партии "Стабильности!" Виктора Пучку на языковую проверку.

Читать

Латышские музыканты переехали в Англию, чтобы заработать на жизнь (ВИДЕО)

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Спустя долгое время одна из самых известных акустических блюзовых групп Латвии "Mirta&Hot Acoustic" вновь выступила на фестивале "Bildes". Ее солистка уже более десяти лет живет в Бристоле со своим мужем-гитаристом, о чем сообщает tautaruna со ссылкой на издание "Привата Дзиве".

Спустя долгое время одна из самых известных акустических блюзовых групп Латвии "Mirta&Hot Acoustic" вновь выступила на фестивале "Bildes". Ее солистка уже более десяти лет живет в Бристоле со своим мужем-гитаристом, о чем сообщает tautaruna со ссылкой на издание "Привата Дзиве".

Читать