В латвийских больницах не хватает врачей-травматологов: кто за них?

Людей с незначительными травмами часто перевозят из регионов в столичные больницы, что усиливает эффект "бутылочного горлышка".

Чтобы выяснить ситуацию в этой области, Инспекция здравоохранения до 1 декабря проводит проверки в медицинских учреждениях. Их результаты будут использованы для планирования улучшений, сообщила на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью представитель Минздрава Санита Янка, добавив, что в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией травматологов и ортопедов совершенствуются требования и критерии качества в сфере травматологии.

Она напомнила, что к медицинским учреждениям, которые предоставляют услуги травматологии, предъявляются следующие требования: травматолог-ортопед должен быть доступен 24 часа в сутки, возможности обследования в любое время суток, включая ультразвук и компьютерную томографию, не менее пяти работающих на полную ставку врачей, отделение реабилитации и амбулаторные консультации травматологов-ортопедов.

(Diena)