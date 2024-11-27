В Латвии завершается миссия НАТО по охране воздушного пространства Балтии

В церемонии примут участие министр обороны Андрис Спрудс, заместитель командующего Объединенным центром воздушных операций НАТО в Удеме бригадный генерал Томас Ленарт, командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхард и посол Германии в Латвии Гудрун Маслох.

"Девятимесячная ротация воздушной полиции в Латвии доказала, что Лиелвардская база полностью приспособлена для размещения истребителей. Миссия патрулирования НАТО укрепляет воздушное пространство Балтии и обеспечивает его защиту, независимо от местонахождения самолетов. В то же время, учитывая участившиеся случаи нарушения воздушного пространства НАТО, необходимо усилить присутствие союзников в Латвии и за счет более активного сдерживания, и за счет внедрения активной ротации противовоздушной обороны НАТО", - подчеркнул Спрудс.

За время миссии с марта по ноябрь истребители поднимались с Лиелвардской базы в воздух по сигналу тревоги 54 раза.

С декабря миссия вновь будет дислоцирована на обновленной эстонской базе Эмари, где будут размещены истребители F-35 ВВС Нидерландов.

Патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе осуществляется с марта 2004 года, когда страны Балтии вступили в НАТО.

В условиях продолжающейся войны России против Украины истребители союзников не только реагируют на незаконное проникновение российских военных самолетов в воздушное пространство Балтии, но и патрулируют вблизи границ с Россией и Беларусью.