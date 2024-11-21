В Латвии выявлено больше всего случаев ВИЧ в ЕС: эксперты

В Латвии в прошлом году было диагностировано 188 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Показатель 2022 года в Латвии вдвое превысил средний уровень заболеваемости по странам Евросоюза, несмотря на то, что в целом распространение инфекции снижается. Лишь 4,5% опрошенных жителей регулярно проходят тест на ВИЧ, свидетельствуют данные опроса ЦПКЗ.

Между тем, большинство считает, что инфекция к ним не относится, либо люди недостаточно информированы о том, где можно пройти проверку на ВИЧ.

Во время кампании ЦПКЗ "Все ли так хорошо, как кажется?" в течение нескольких недель жителей Латвии будут информировать о необходимости проведения регулярного теста на ВИЧ и возможности сделать это анонимно и бесплатно в пунктах профилактики ВИЧ.

На 1-м этаже ТЦ "Rīga Plaza" также открыта специальная кабина для тестирования на ВИЧ, разработанная художницей Элитой Патмалниеце, в которой каждый сможет анонимно и бесплатно пройти тест на ВИЧ, а также получить консультацию до и после проведения теста. Кабина тестирования в соответствии с определенным графиком будет работать до 10 декабря.

(Lsm.lv)