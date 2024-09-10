В Латвии вспышка дифтерии: советы медиков

По данным больницы, благодаря хорошему охвату прививками Латвия до прошлой недели была «зоной, свободной от дифтерии», но сейчас началась локальная вспышка дифтерии, и в настоящее время в больнице находятся несколько непривитых детей и взрослых.

В больнице подчеркивают, что дифтерия может быть потенциально смертельной, но защититься от нее можно с помощью вакцинации. На данный момент пока нельзя сказать, насколько тяжелыми будут последствия этого заболевания для здоровья и дальнейшей жизни недавно доставленных в больницу детей, , говорится в сообщении.

"С увеличением доли непривитых детей, как в детском возрасте после пандемии, когда дети вообще не получили прививки из-за разных убеждений родителей, так и среди взрослых, когда они забыли или решили не делать прививки. И вот через десять лет в нашей стране также увеличилось количество людей, восприимчивых к опасным инфекциям, и дифтерия вернулась", - подчеркивает Даце Завадска, руководитель Центра семейных вакцинаций BKUS.

Завадская утверждает, что возбудители инфекции могли быть привезены путешественниками из других стран или распространяться в Латвии. Больных детей уже с первыми симптомами приводили в детский сад и школу, поэтому есть большой риск распространения инфекции и заболевших станет больше.

Она напоминает, что уже несколько лет беременным женщинам доступна оплачиваемая государством вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша, чтобы защитить своих детей от инфекции. Вакцина безопасна, способна защитить как беременную женщину, так и ребенка в первые месяцы жизни, до того как у него выработается специфический иммунитет от полученных им вакцин.

К сожалению, в этом году в реанимации BKUS уже побывало несколько малышей, больных коклюшем, которые могли бы быть защищены от развития серьезного заболевания, если бы их мать во время беременности получила оплаченную государством вакцину, подчеркивает Завадская. Один младенец, заразившийся коклюшем, умер, были дети, заболевшие туберкулезом, и непривитые дети, заболевшие ветряной оспой в очень тяжелом состоянии.

БКУС напоминает, что первые три дозы прививки от дифтерии дети должны получить к году. Для первичной вакцинации назначают три дозы комбинированной вакцины с интервалом не менее четырех недель.

Затем до 15-месячного возраста следует получить четвертую дозу, в семилетнем возрасте – пятую дозу, а в возрасте 14 лет – шестую дозу. После получения шестой дозы всем каждые 10 лет пожизненно проводится ревакцинация против дифтерии.

Дифтерия имеет тенденцию оказывать тяжелое и продолжительное воздействие на центральную нервную систему, почки и сердечно-сосудистую систему. У привитых и контактировавших с инфекционным агентом в ряде случаев заболевание может начаться, но протекает в легкой форме без осложнений.

По данным BKUS, в начале заболевания все заразившиеся являются разносчиками инфекции, и если таким образом возбудители встречаются с непривитыми людьми, последствия очень тяжелые или летальные, поскольку токсины дифтерийной бактерии распространяются по всему организму.

Наиболее уязвимыми и наиболее сильно поражаемыми опасными инфекционными заболеваниями в первые месяцы жизни являются самые маленькие, поэтому BKUS призывает всех беременных женщин получить комбинированную вакцину в назначенные сроки и защитить своего малыша.

