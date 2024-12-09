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В Латвии в следующем году разместят еще 17 устройств для измерения средней скорости

Редакция PRESS 9 декабря, 2024 13:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии в следующем году планируется разместить еще 17 единиц оборудования для измерения средней скорости движения на конкретном участке дороге, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Сейчас в Латвии работает 16 установок для измерения средней скорости.

При этом Минсообщения в следующем году планирует ввести и ряд других решений, направленных на сокращение числа погибающих на автодорогах и повышение безопасности на дорогах, например, создание дополнительной инфраструктуры велодорог.

Минсообщения также сообщает, что в конце следующего года планируется завершить строительство нового моста через Салацу в Салацгриве и, кроме того, в следующем году будет разработана закупочная документация проекта частного партнерства "Бауская окружная дорога". Также запланирована работа по дальнейшему внедрению цифровых решений в транспортной сфере, включая создание национального пункта доступа к информации транспортной отрасли. Минсообщения продолжит работу по поддержанию и развитию экономически эффективной системы воздушного транспорта, а также примет меры, призванные повысить безопасность в аэропортах.

Для продвижения к единому управлению ресурсами государственных информационно-коммуникационных технологий путем привлечения финансирования из фонда оздоровления Европейского союза (ЕС) будет осуществлено совершенствование и расширение общей инфраструктуры облачного хранения данных. Кроме того, на средства ЕС планируется реализовать инфраструктурный проект "последней мили", который поддерживает долгосрочную совместимость фиксированных беспроводных сетей следующего поколения.

В следующем году Минсообщения продолжит реформу управления и финансирования отрасли сообщения, внедрение которой с учетом широкого охвата будет происходить на протяжении нескольких лет. В подчинении Минсообщения много госкомпаний и в зону ответственности министерства входит управление ими, участие в международных рынках капитала, развитие трудового права и навыков сотрудников, а также адаптация транспортной инфраструктуры для укрепления обороноспособности региона, отметили в ведомстве.

Как сообщалось, бюджет Минсообщения на следующий год запланирован в размере 752,7 млн евро, что примерно на 36 млн меньше, чем в этом году.

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