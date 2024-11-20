В Латвии растет заболеваемость ковидом, грипп в пассиве

На прошлой неделе у врачей общей практики зарегистрирован 21 случай гриппа, что на семь меньше, чем на предыдущей неделе. Случаи гриппа зарегистрированы в Юрмале, Риге и Елгаве.

Один пациент - ребенок в возрасте до четырех лет, три случая - в возрастной группе от пяти до 14 лет, 12 пациентов - в возрастной группе от 15 до 64 лет, пять случаев подтверждены в возрастной группе старше 65 лет.

По данным SPKC, за прошедшую неделю интенсивность гриппа осталась примерно на уровне предыдущей недели и в целом ее все еще можно оценить как очень низкую.

На прошлой неделе лабораторно подтверждено 57 случаев Covid-19, что на 16 больше, чем неделей ранее.

За неделю было проведено 779 тестов, что на 0,4% больше, чем на предыдущей неделе. Доля положительных тестов достигла 7,3%, что больше, чем неделей ранее.

С инфекцией Covid-19 госпитализировано 54 новых пациента. Всего на прошлой неделе в больницах прошли лечение 92 пациента с инфекцией Covid-19, из них это заболевание было основным диагнозом у 43,5% пациентов. В больницах пациентов с Covid-19 в тяжелом состоянии не было.

За прошедшую неделю зарегистрировано пять смертей пациентов с Covid-19. За последние семь недель зарегистрировано 47 смертей пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.