В Латвии растет заболеваемость гриппом и ковидом: цифры

На прошлой неделе в практиках семейных врачей было зарегистрировано 27 случаев гриппа, что на 11 больше, чем на предыдущей неделе.

Больше всего случаев гриппа зарегистрировано в возрастной группе 15-64 лет - 15, а в возрастной группе старше 65 лет заболели 10 человек.

Случаи заболевания гриппом зарегистрированы в Юрмале, Лиепае и Риге. Активность гриппа в Латвии остается низкой, хотя и немного выше, чем в предыдущие сезоны, отмечает ЦПКЗ.

В то же время на прошлой неделе в Латвии лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания "Covid-19", что на семь случаев или на 10,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

За неделю было сделано 677 тестов на "Covid-19", что на 18,1% меньше, чем на предыдущей неделе. Показатель положительных результатов составил 8,4%.

На прошлой неделе были госпитализированы 63 пациента с коронавирусом, а в целом в больницах находились 120 пациентов с "Covid-19", в том числе у 46,7% это был основной диагноз.

На предыдущей неделе было зарегистрировано три случая смерти пациентов с "Covid-19". За последние пять недель зарегистрировано 38 смертей пациентов с подтвержденным "Covid-19".

ЦПКЗ также сообщает, что на прошлой неделе 101 пациенту в амбулаторных учреждениях был поставлен диагноз воспаления легких.

