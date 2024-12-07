В Латвии обнаружен новый наркотик; временный запрет на него вступает в силу

Запрет принят в связи с тем, что информация о выявлении этого вещества в Латвии была получена системой раннего оповещения. Спирохлорфин представляет собой синтетический опиоид, и прием содержащих его препаратов может причинить серьезный вред здоровью и представлять опасность для жизни, а также угрозу общественному здоровью в целом, заявляет ЦПКЗ.

Запрет на изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и распространение спирохлорфина и его препаратов установлен до 1 декабря 2025 года на основании закона "О порядке законного оборота наркотических и психотропных веществ и лекарств".

В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу данного запрета спирохлорфин и изделия, его содержащие, должны быть сданы Госполиции.

Уголовная ответственность за нарушение запрета включает в себя лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф и контроль полиции. В случае тяжких последствий нарушение карается лишением свободы на срок до пяти лет или применением других установленных законом санкций.