В Латвии не могут точно подсчитать ВВП: жители и предприниматели уклоняются от точных ответов

"Излишней критикой в сторону статистиков увлекаться не стоит. Они работают с тем материалом, который есть и который предоставляют домохозяйства и предприниматели. И там нередко бывают большие проблемы. Жители иногда не хотят раскрывать данные или уклоняются от предоставления информации, то же самое и с предпринимателями. В результате образуется недостача данных по определенным сферам, и при поступлении новой информации их приходится пересматривать. Есть наборы данных, где этого практически не происходит, например, инфляция или безработица. И есть наборы, где это наблюдается с высокой регулярностью", - говорит экономист банка "SEB" Дайнис Гашпуйтис.

Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте тоже отмечает, что различия огромны. "К сожалению, в странах Балтии, особенно после пандемии, статистика скачет. До пандемии ситуация была намного лучше, но после нее, к сожалению, уже нельзя сильно доверять опубликованным цифрам. Это затрудняет анализ экономики и ее прогнозирование. Здесь непаханое поле работы и надо смотреть, как все это улучшить. Эта проблема идентифицирована, но на ее исправление уйдет некоторое время. Дальше так жить нельзя, мы должны принимать политические решения и опираться на реальные данные", - подчеркивает Руткасте.