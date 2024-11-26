В Латвии начнется производство боеприпасов: на строительство военного завода выделен 41 миллион евро

Латвию в консорциуме и проекте представляет ГОК. Финансирование предназначено для увеличения мощностей по производству модульных снарядов в Европе, включая строительство завода по комплектации боеприпасов в Латвии.

Как сообщила член правления ГОК Ингрида Кирсе, партнерами корпорации по консорциуму являются известные предприятия оборонной промышленности, такие как "KNDS Ammo" из Италии, "NAMMO" из Норвегии и Финляндии.

Этот проект позволит Латвии и ГОК в короткие сроки получить необходимый опыт, чтобы начать создание производственного предприятия и индустриализацию оборонного сектора, способствуя тем самым снабжению боеприпасами Национальных вооруженных сил и участию в международных цепочках поставок.

В Латвии в настоящее время завершена нулевая фаза проекта - подписаны договоры и документы. Сейчас реализуется первая фаза проекта, чтобы начать строительство завода в 2025 году. Начало производства запланировано на третий квартал 2026 года.

ГОК было учреждено в 2023 году с целью долгосрочного развития военной промышленности в Латвии. Корпорация принадлежит государству, держателем долей ее капитала является Министерство обороны.