В Латвии мало кто получает 450 евро в час: результаты закупки LTV на кризисное консультирование удивили публику

Ориентировочная цена контракта составила 27 000 евро, в качестве формы закупки была выбрана – малая закупка.

В описании тендера также было указано, что приоритет будет отдан претенденту с наименьшей ценой: «Предложение претендента с самой низкой ставкой человеко-часа оцениваемых специалистов (стратегического консультанта и директора проекта) (в евро без учета НДС), получает максимальное количество баллов. Остальные тендерные заявки оцениваются по следующей формуле: наименьшая тендерная ставка делится на предполагаемую ставку и умножается на максимальное количество баллов».

Вроде бы все хорошо, но каков же был сюрприз, когда стали известны результаты закупок. Правда, LA.LV не имеет о них официальной информации, но на платформе «Х» опубликовано фото, по которому о результатах можно судить.

Krīzes komunikāciju pakalpojumu iepirkumam, ko izsludināja Latvijas televīzija, iesniegti 3 piedāvājumi.

Uzvarētājs vēl nav izvēlēts.

Domā, kā to Miltton atšūt pic.twitter.com/IAeEH0pv4X — rAIva (@nezobis) September 7, 2024

Согласно информации, заявки подали три PR-компании - PR Kvadrāts, Repute и Miltton New Nordic.

Больше всего попросили PR Kvadrāts - 450 евро в час, что более чем в три раза превышает самое низкое предложение от Miltton New Nordic.

Комментаторы называют различные причины столь значительной разницы в цене.

Latvijā, man škiet, nav daudz pilsoņu/uzņēmumu, kam stunda maksā 450 EUR. Vismaz ne tādu, kas konsultētu LTV tad. — Mārtiņš Vimba (@veclunka) September 8, 2024

"В Латвии, мне кажется, не так много граждан/компаний, которым платят 450 евро в час. По крайней мере, нет таких, кто консультировал бы LTV", - отметил Мартинтьш Вимба.

Repute ir ar Vienotību saistīts netīrs PR kantoris. — Kristaps Liepinlauskis (@digitalpastor77) September 8, 2024

"А Repute связан с "Единство" - не чистая PR-кантора", - заметил Кристапс Лиепинлаускис.

Чтобы немного больше разобраться в формировании цен в этой закупке, LA.LV связался с Мартой Мацкевич, представителем «Miltton New Nordics». Мы поинтересовались у Марты, как формируется цена, предлагаемая компанией, которую она представляет.

"Мы не можем комментировать цены, предоставленные другими заявителями, но это нормальная и обычная ситуация, когда цены в разных агентствах различаются - на латвийском и балтийском рынке вообще много коммуникационных агентств (как местных, так и международных), у агентств разные опыта, в них работают специалисты разного уровня, кроме того, понимание предмета соглашения также может различаться, в данном случае, что подразумевается под «кризисной коммуникацией» - ситуация, когда уже все «горит синим пламенем» или, например, когда реализуется превентивный подход - проводятся тренинги для средств массовой информации или разрабатываются основные линии для руководства в кризисной коммуникации, чтобы изначально снизить риски для бренда в кризис», — объясняет Марта Мацкевича, представитель Milton New Nordics.