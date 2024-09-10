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В Латвии мало кто получает 450 евро в час: результаты закупки LTV на кризисное консультирование удивили публику

la.lv 10 сентября, 2024 18:20

Новости Латвии 0 комментариев

4 сентября истек срок подачи заявок на закупку «Оказание консультационных услуг в области кризисной коммуникации», организованную LTV, пишет la.lv.

Ориентировочная цена контракта составила 27 000 евро, в качестве формы закупки была выбрана – малая закупка.

В описании тендера также было указано, что приоритет будет отдан претенденту с наименьшей ценой: «Предложение претендента с самой низкой ставкой человеко-часа оцениваемых специалистов (стратегического консультанта и директора проекта) (в евро без учета НДС), получает максимальное количество баллов. Остальные тендерные заявки оцениваются по следующей формуле: наименьшая тендерная ставка делится на предполагаемую ставку и умножается на максимальное количество баллов».

Вроде бы все хорошо, но каков же был сюрприз, когда стали известны результаты закупок. Правда, LA.LV не имеет о них официальной информации, но на платформе «Х» опубликовано фото, по которому о результатах можно судить.

Согласно информации, заявки подали три PR-компании - PR Kvadrāts, Repute и Miltton New Nordic.

Больше всего попросили PR Kvadrāts - 450 евро в час, что более чем в три раза превышает самое низкое предложение от Miltton New Nordic.

Комментаторы называют различные причины столь значительной разницы в цене.

"В Латвии, мне кажется, не так много граждан/компаний, которым платят 450 евро в час. По крайней мере, нет таких, кто консультировал бы LTV", - отметил Мартинтьш Вимба.

"А Repute связан с "Единство" - не чистая PR-кантора", - заметил Кристапс Лиепинлаускис.

Чтобы немного больше разобраться в формировании цен в этой закупке, LA.LV связался с Мартой Мацкевич, представителем «Miltton New Nordics». Мы поинтересовались у Марты, как формируется цена, предлагаемая компанией, которую она представляет.

"Мы не можем комментировать цены, предоставленные другими заявителями, но это нормальная и обычная ситуация, когда цены в разных агентствах различаются - на латвийском и балтийском рынке вообще много коммуникационных агентств (как местных, так и международных), у агентств разные опыта, в них работают специалисты разного уровня, кроме того, понимание предмета соглашения также может различаться, в данном случае, что подразумевается под «кризисной коммуникацией» - ситуация, когда уже все «горит синим пламенем» или, например, когда реализуется превентивный подход - проводятся тренинги для средств массовой информации или разрабатываются основные линии для руководства в кризисной коммуникации, чтобы изначально снизить риски для бренда в кризис», — объясняет Марта Мацкевича, представитель Milton New Nordics.

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