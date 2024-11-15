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В Латвии идет строительство четвертого крематория

© Lsm.lv 15 ноября, 2024 17:36

Бизнес 0 комментариев

Фото из социальной сети

На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Руководитель департамента строительства и городского планирования Даугавпилса Санта Пупиня отмечает, что у самоуправления не было финансов для строительства такого объекта, поэтому поддержали идею частного бизнеса.

«Было принято решение сдать в аренду землю с правом застройки под строительство крематория и колумбария. Был аукцион, на котором выиграла местная фирма, которая занимается похоронными услугами. И в данный момент эта фирма и является заказчиком строительства. Строить уже начали, и крематорий должен быть сдан в эксплуатацию до 2027 года».

Строительство идет на территории кладбища, добавляет Санта Пупиня.

«По территориальному плану города каплицу либо крематорий можно строить только на территории кладбища. Строительство крематория не включает в себя только сам крематорий. Там будет зал для прощания и прочие помещения, нужные для этой цели. Также у крематория будет размещён колумбарий».

Колумбарий — это место хранения урн с прахом умерших. Объект строит компания Monumenti.lv. Вероятно, в первые годы нагрузка будет минимальной, так как людям нужно будет привыкнуть, отмечают в фирме.

Сейчас в Латвии действует три крематория — в Риге, Салдусе и Валмиере, рассказывает председатель правления Латвийской ассоциации похоронного бизнеса Мартиньш Штрейхфелдс.

«В основном организацией этой услуги занимается частный сектор, самоуправления меньше включаются. На улице Вароню в Риге — это совместная работа с частным бизнесом. Здание принадлежит Рижской думе, а услугу обеспечивает компания. Другие крематории, насколько я знаю, это частная собственность».

Данных в ассоциации о том, сколько людей выбирают кремацию как форму похорон, нет. Однако в последние годы услуга становится более востребованной.

«Всё чаще и чаще люди выбирают кремацию. Одна из причин, что реально не хватает земли, где можно хоронить. А во-вторых, люди видят, что времени всё меньше и меньше. Старея, люди видят, что у родственников мало времени, чтобы навестить — и перед смертью обычно просят родственников провести кремацию, похоронить и больше не беспокоиться. Кремация становится всё популярнее, если говорить о больших городах — это Рига, Валмиера, Цесис».

В муниципальной компании Даугавпилса Labiekārtošana – D, которая также отвечает за порядок на городских кладбищ, отмечают, что мест для классических захоронений пока хватает.

«Территория кладбищ в Даугавпилсе немаленькая, находится в нескольких микрорайонах — Грива, Межциемс, Новое Строение. На данный момент сколько было выделено земли самоуправлением, столько и есть. В этом году получили деньги на разработку ещё одного участка для захоронений. Наши кладбища пока находятся в границах тех размеров, что и было до этого”, — сказала член правления фирмы Юлия Мамай.

Компания, строящая крематорий в Даугавпилсе, признаёт, что это отчасти эксперимент — в первые годы сложно будет говорить о какой-либо нагрузке. Но предприниматель всё же считает, что в итоге услуга станет востребованной.

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