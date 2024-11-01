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В Латгалии ночью задержан микроавтобус с группой нелегалов

© LETA 1 ноября, 2024 10:54

Новости Латвии 0 комментариев

Минувшей ночью в Шкяунской волости Краславского края был остановлен микроавтобус с поддельными опознавательными знаками Государственной пограничной охраны, в котором находились 13 нелегалов, подтвердили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

В программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил, что в остановленном автобусе находились два перевозчика - водитель и человек рядом с ним. Ни один из них не является гражданином Латвии.

По словам министра, подобные случаи свидетельствуют о наличии крупной сети незаконной перевозки мигрантов, которая существует уже давно и является нелегальным бизнесом, приносящим миллиарды. "Если взять случай в Айзкраукле, то, если бы этим людям удалось реализовать свое намерение, это принесло бы им очень большой доход. Поэтому они явно готовы идти на риск", - заключил Козловскис.

Как сообщалось, 8 октября в Айзкраукльком крае после погони были задержаны десятки нелегальных мигрантов из Беларуси и их перевозчик. Для перевозки мигрантов использовался микроавтобус с поддельными номерными знаками и маячками Государственной полиции, а также с поддельным номерным знаком настоящего полицейского автомобиля.
 

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