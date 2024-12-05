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В Латгалии хотят создать кадетскую школу

© LETA 5 декабря, 2024 11:28

Новости Латвии 0 комментариев

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Министр обороны Андрис Спрудс рассмотрел возможность создания в Латгалии профессиональной средней школы с военным уклоном, которая была бы создана по образцу профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпакса, рассказали в Министерстве обороны.

Идея создания школы обсуждалось в ходе разработки плана действий "Для экономического роста восточного приграничья Латвии и укрепления безопасности на 2025-2027 годы" и была включена в план мероприятий.

Пока неизвестны ни место, ни название, ни практическое решение для создания школы. Первоочередным является намерение не построить что-то новое, а изыскать возможность использования уже существующей инфраструктуры образовательных учреждений по аналогии с профессиональной средней школой им. Калпака, которая использует существующую образовательную инфраструктуру.

Определяющим фактором при выборе места для школы будет доступность подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) и учебной инфраструктуры, а также доступность педагогов общего образования, чтобы мог быть обеспечен высококачественный образовательный процесс, отметили в министерстве.

При разработке плана развития НВС на 2025-2036 годы, утвержденного Кабинетом министров 23 июля, были пересмотрены все расходные позиции бюджета для обеспечения возможности финансирования обозначенных НВС амбиций.

В министерстве также напомнили, что при учреждении профессиональной средней школы им. Калпака предполагалось, что учебное заведение будет находиться в усадьбе Рудбаржи в Кулдигском крае, где ранее находилась основная школа им. Оскара Калпака, и что здание усадьбы будет приспособлено под нужды учебного процесса.

Сейчас средняя школа арендует помещения в Кандавском сельскохозяйственном техникуме. В настоящее время повторно рассматривается дальнейшее продвижение всех строительных проектов, в том числе перестройка усадьбы Рудбаржи, чтобы привести ее в соответствие с доступным финансированием и утвержденными приоритетами оборонного ведомства, такими как строительство Селийского полигона, проекты по развитию потенциала и строительству инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки силам союзников.

Средняя школа им. Калпака основана 1 июля 2021 года. Это учреждение среднего образования с военной направленностью. Помимо общеобразовательных предметов, особый акцент делается на физической подготовке молодежи и развитии лидерских навыков.
 

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