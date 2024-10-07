В Крыму горит крупнейшая нефтебаза (ФОТО, ВИДЕО)

«Возгорание возникло на феодосийской нефтебазе, работают расчеты МЧС, жертв и пострадавших нет», — гласит сообщение администрации Феодосии, которое воспроизвели российские агентства.

Телеграм-канал ASTRA публикует видео пожара (не верифицированное Би-би-си), снятое, судя по дорожному указателю, с окраины соседнего с Феодосией поселка Береговое. На видео за кадром предположительно местная жительница говорит: «Такие взрывы… Попали все-таки в нефтебазу».

Нефтебаза с 32 резервуарами разного размера находится, судя по спутниковым картам, на восточном краю Феодосии, недалеко от Берегового.

В начале ночи телеграм-каналы с российской и украинской стороны сообщали об атаке дронов на разные цели в Крыму. Правда, эти сообщения в основном касались совсем других мест Крыма, а именно районов Евпатории и Севастополя.

Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» сообщает, ссылаясь на своих подписчиков, что в Феодосии взрывы раздались около 4:30 по местному времени.

Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон.