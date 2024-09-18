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В конце недели возможно наступление метеорологической осени

© LETA 18 сентября, 2024 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Температура воздуха постепенно понижается, и в конце этой недели в Латвии, возможно, начнется не только астрономическая, но и метеорологическая осень.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что метеорологическая осень наступит 21 сентября - за один день до астрономической осени. Метеорологическая осень начинается, если пять суток подряд средняя температура воздуха не достигает +15 градусов, и ее началом считается первый из этих дней.

Согласно нынешним прогнозам, есть вероятность, что на следующей неделе температура воздуха вновь повысится, и метеорологическая осень все же не наступит или это произойдет только в части страны.

В среднем датой наступления в Латвии метеорологической осени в период нынешней нормы, или в 1991-2020 годах, было 31 августа. В прошлом году осень началась только 4 октября, на 17 дней побив рекорд позднего начала осени.

Метеорологическое лето 2024 года в Латвии продолжается 126-й день и на сегодня является третьим по продолжительности за всю историю наблюдений. В 2018 году протяженность метеорологического лета достигла 127 дней, а в 2004 году - 135 дней.

Ожидается, что в ближайшие ночи и по утрам на более обширной территории страны будет формироваться туман, а послеполуденные часы ожидаются преимущественно солнечными. Во второй половине этой недели не прогнозируется существенных осадков, сохранится слабый ветер.

Температура воздуха начнет постепенно понижаться и, скорее всего, уже не превысит +17...+22 градусов в субботу и +14...+20 градусов в воскресенье. В ночные и утренние часы также станет прохладнее, в конце этой недели и начале следующей возможны первые осенние заморозки, в некоторых районах Видземе и Латгале температура воздуха на высоте двух метров может опуститься до -2 градусов.

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