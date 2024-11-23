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В Кекавской средней школе обнаружился «объект, прославляющий Россию»; что это было? (ФОТО)

la.lv 23 ноября, 2024 13:42

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Когда 19 ноября мы мысленно были с народом Украины и прошел 1000-й день с начала российского полномасштабного вторжения, в соцсети "Х" некий мужчина опубликовал фотографию из Кекавской средней школы, неприятно его удивившую, сообщает портал LA.LV.

Вот что написано  в его посте: "Идет 1000-й день полномасштабной войны, а в Кекавской средней школе на стене до сих пор висит  объект, прославляющий россию [так в оригинале. - Ред.]".

На фото видна карта России, висящая на стене рядом с русским алфавитом, а с другой стороны - карта Латвии.

В комментариях рассуждают, зачем и почему в школе находится такая карта:

-  Что именно там является прославляющим? Познавательный материал - врага надо знать. Такая мысль не приходила в голову?

-  В латвийских школах использовать наглядные пособия на кириллице уже давно запрещено.  Разве что в контексте иностранных языков. Тут  четко видно, карта -  никакой не познавательный материал по иностранному языку. Надо убрать!

- Ничего прославляющего там нет, судя по вывешенному рядом русскому алфавиту, это кабинет русского языка. Такого в школе не должно быть, как и русского языка.

- А рядом русская азбука, это  определенно очередная русская школа, где все вроде как учатся на латышском языке...

- Что-то уму непостижимое.

- Впервые слышу, что карта может быть прославляющей.

Портал LA.LV связался с директором Кекавской средней школы Сандрой Пуговкой: "Данная карта находилась в учебном кабинете по предмету "второй иностранный язык - русский", использовалась в процессе освоения иностранного языка и никоим образом не использовалась как объект, прославляющий Россию. На данный момент карта снята.

Учащиеся и учителя Кекавской средней школы 19 ноября в 9:00 во время урока (в помещениях своих классов) тоже в знак солидарности с Украиной и ее людьми почтили минутой молчания павших на войне жителей Украины".

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