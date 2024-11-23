В Кекавской средней школе обнаружился «объект, прославляющий Россию»; что это было? (ФОТО)

Вот что написано в его посте: "Идет 1000-й день полномасштабной войны, а в Кекавской средней школе на стене до сих пор висит объект, прославляющий россию [так в оригинале. - Ред.]".

На фото видна карта России, висящая на стене рядом с русским алфавитом, а с другой стороны - карта Латвии.

В комментариях рассуждают, зачем и почему в школе находится такая карта:

- Что именно там является прославляющим? Познавательный материал - врага надо знать. Такая мысль не приходила в голову?

- В латвийских школах использовать наглядные пособия на кириллице уже давно запрещено. Разве что в контексте иностранных языков. Тут четко видно, карта - никакой не познавательный материал по иностранному языку. Надо убрать!

- Ничего прославляющего там нет, судя по вывешенному рядом русскому алфавиту, это кабинет русского языка. Такого в школе не должно быть, как и русского языка.

- А рядом русская азбука, это определенно очередная русская школа, где все вроде как учатся на латышском языке...

- Что-то уму непостижимое.

- Впервые слышу, что карта может быть прославляющей.

Портал LA.LV связался с директором Кекавской средней школы Сандрой Пуговкой: "Данная карта находилась в учебном кабинете по предмету "второй иностранный язык - русский", использовалась в процессе освоения иностранного языка и никоим образом не использовалась как объект, прославляющий Россию. На данный момент карта снята.

Учащиеся и учителя Кекавской средней школы 19 ноября в 9:00 во время урока (в помещениях своих классов) тоже в знак солидарности с Украиной и ее людьми почтили минутой молчания павших на войне жителей Украины".