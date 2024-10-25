В какие дни жители Латвии получают зарплату и как это влияет на торговлю

Delfi Bizness изучил, в какие даты в Латвии выплачивают зарплату и как это связано с увеличением трат.

Рост — 10-го числа

Более трети клиентов крупнейшего (по активам) банка Латвии - Swedbank- получают зарплату (или ее часть) с 6-го по 10-е число, рассказала главный экономист банка Лива Зоргенфрейя. При этом большинству работников перечисляют деньги именно 10-го числа. В середине месяца – 15-го числа – второй всплеск.

"Надо помнить, что ситуации у людей могут быть очень разными. Например, есть люди, которые работают на нескольких работах, а также те, кто получает зарплату в два "подхода". Поэтому один и тот же человек в этой статистике по датам заработной платы может появиться несколько раз", - отмечает экономист.

Предположение, что зачисление зарплаты на счет стимулирует расходы, оказалось верным.

Анализ карточных платежей клиентов Swedbank позволяет сделать вывод, что количество сделок и потраченные суммы бывают самыми большими именно 9-го и 16-го числа, то есть в дни после перечисления зарплаты. Интересно, что расходы в эти дни на шестую часть выше, чем в среднем в другие дни месяца.

Расходы ниже в конце месяца и в самом начале месяца. В первые и последние пять дней месяца, то есть перед зарплатой, траты примерно на 7% ниже, чем в среднем в другие дни месяца, отмечают в банке.

"Можно сказать, что в день зарплаты расходы действительно больше. При этом нельзя сказать, что в дни перед зарплатой траты совсем прекращаются — они немного меньше, чем в другие дни месяца", - говорит Зоргенфрейя.

Люди идут в банкомат

Данные о карточных сделках клиентов Swedbank показывают, что ближе к датам зарплаты люди чаще снимают деньги в банкоматах Выдача наличных более активна в период с 8-го по 16-е число. Самые большие средние суммы снимаются 9-го и 10-го числа, а также 15-го числа.

"В снятии наличных - как по количеству операций, так и по сумме денег - разница между днями зарплаты и другими днями месяца даже больше, чем в карточных расчетах", - отмечает экономист.

Руководитель отдела карт и расчетов банка Citadelе Андрис Лаздиньш также признает, что, по данным банка, дни выплаты зарплаты существенно влияют на расходы людей. В банке подтвердили, что в определенные дни увеличивается количество и покупок, и сделок с наличными. Называть эти даты Лаздиньш не стал.

"Обычно, получив зарплату, люди чувствуют себя более финансово защищенными, и в это время, помимо повседневных расходов, они оплачивают счета и совершают более крупные и дорогие покупки, которые были отложены до получения зарплаты, например, приобретают бытовую технику", — говорит он.

Вторая неделя и вторая половина дня

Данные банков совпадают с тем, что рассказали в интернет-магазине и в компании по доставке посылок.

Как рассказал Delfi Bizness представитель предприятия по торговле в интернете 220.lv Marketplace Карлис Озолс, самая высокая покупательская активность чаще всего приходится на вторую неделю месяца, когда по сравнению с другими неделями объем продаж увеличивается примерно на 10%.

Он добавляет, что на активность покупателей влияют также разные акции и распродажи товаров, например, сезонные мероприятия - подготовка к новому учебному году, время перед Рождеством, "Черная пятница", Trakas dienas, День святого Валентина и другие.

"Интересно, что покупатели больше делают покупки во второй половине дня, например, в летний период наиболее активно люди делали покупки в интернете с 16:00 до 16:30", - рассказал Озолс.

Эти тенденции подтвердил и руководитель по продажам компании по доставке посылок Omniva в Латвии Марис Куликовскис: "Анализируя данные и планируя свою работу в сегменте логистики, мы видим, что объем местных посылок в начале месяца выше, чем в конце месяца".

Данные Omniva за год показывают, что во вторую неделю месяца (т. е., неделя с 8-го до 14-е число) по сравнению с первой неделей (с первого по 7-е ) количество посылок увеличивается примерно на 16%. С другой стороны, в третью неделю месяца (с 15-го по 21-е) прирост по сравнению с первой неделей составляет 13%. Объем посылок в последнюю неделю месяца аналогичен первой неделе.

"Важно учитывать, что бывают и исключительные месяцы, когда эта корреляция не столь выражена или даже наоборот. Это относится, например, в периоду перед началом учебного года и к концу ноября, когда компании торговли в интернете предлагают различные скидки на большое количество товаров. Мы видим, что период "Снова в школу" и акции "Черной пятницы" становятся все более популярными в странах Балтии", — говорит Куликовскис.

Почему срок важен?

Практика показывает, что срок выплаты зарплат и пенсий для людей, особенно с минимальными доходами, очень важен. Например, в Эстонии большой шум подняло решение с января 2025 года изменить сроки выплат пенсий. Если традиционное 5-е число выпадает на выходные, то деньги будут перечисляться в понедельник или вторник следующей недели, а не в предыдущую пятницу, как это было раньше.

Власти объяснили это решение желанием "гарантировать, что все пенсионные выплаты будут доставлены пенсионерам безопасно и безошибочно. Будет больше времени для подготовки выплат, что снижает риск ошибок и неверных платежей - например, выплат пенсионерам, у которых уже нет права на пенсию. Также это даст экономию госбюджету: снижение количества сверхурочных часов, когда чиновники спешат все начислить к пятнице.

Пенсионерам в эти месяцы рекомендовали пересмотреть сроки постоянных банковских платежей.