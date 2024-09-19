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В итоге оказывается дырка от бублика: политологи допускают, что министру обороны пора в отставку (1)

TV24 19 сентября, 2024 07:46

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"Почему нет? Я думаю, что это был бы очень легитимный момент для парламента спросить самого министра обороны - не должен ли он уйти в отставку?" - заявил политолог Филипп Раевский в программе TV24 “Nedēļa. Post scriptum”

"Если бы я был главой правительства, я бы поручил министру в течение пары недель найти, как точно объяснить ситуацию с публичным кризисом коммуникации так, чтобы люди ее поняли. Тогда бы было видно, есть ли у него реальный план или отговорки, а под ними опять пустота. В Латвии мы, к сожалению, это видим - говорим, готовимся, обсуждаем, но когда наступает реальность и нужно что-то делать, оказывается дырка от бублика. Если это так, то, конечно, придется уйти в отставку", - добавляет Артис Кампарс, политтехнолог и бывший министр экономики.

Уже сообщалось, что инцидент с российским дроном, залетевшим на территорию Латвии и упавшим в Латгалии, свидетельствует о необходимости расширения функций Балтийской миссии патрулирования воздушного пространства, позволив привлекать к сбиванию дронов истребители НАТО. Об этом заявил министр обороны Андрис Спрудс в программе Латвийского телевидения.

Он неоднократно подчеркивал, что истребители, патрулирующие воздушное пространство Латвии, находятся под командованием НАТО и для их подъема в воздух разработаны специальные алгоритмы и условия, которым не соответствует конкретная ситуация с российским беспилотником, залетевшим в воздушное пространство Латвии.

В то же время министр признал, что в интересах Латвии, чтобы истребители НАТО не только патрулировали, но и защищали воздушное пространство Латвии.

«В целом, конечно, мы хотим, чтобы это был не просто воздушный патруль, а миссия противовоздушной оборону. Это означает, что появится возможность потенциально сбивать дроны», — сказал Спрудс.

Как сообщалось, 7 сентября в Латгалии упал российский беспилотник типа "Шахед", оснащенный взрывчаткой, который, вероятно был нацелен на Украину, но долетел до Латвим со стороны Белоруссии.

Во вторник, 17 сентября, на границе с Белоруссией на радарах вновь был замечен подозрительный летающий объект. В этот раз военные по тревоге задействовали истребители НАТО, которые поднялись в воздух, но ничего подозрительного не обнаружили. Как выяснилось позже, тревогу вызвала пролетавшая стая птиц.

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