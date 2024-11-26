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В инструменте сравнения цен на продукты питания обнаружены дефекты

© LETA 26 ноября, 2024 11:23

Новости Латвии 0 комментариев

Намерение создать в Латвии цифровой инструмент для сравнения розничных цен на продовольственные товары уперлось в скепсис местных производителей в вопросе достижения поставленной цели - добиться более низкой наценки. Наоборот, это вызовет дополнительные траты госуправления на разработку и поддержание соответствующего механизма, отмечают они.

Генеральный директор Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис говорит, что фермеры и местные производители продуктов питания знают, по какой цене они продают свои изделия розничным торговцам и каковы цены на соответствующие продукты в магазинах.

"Основной вопрос - размер применяемой торговцем наценки: хотя поначалу сердце и греет тот факт, что зачастую продукты латвийского происхождения можно успешно реализовать по относительно высокой цене, однако более низкая цена на импортные продукты больше способствует их продаже", - подчеркивает Фелдманис.

Он признает, что успешной реализации латвийского продовольствия можно добиться, только найдя решения по снижению наценки. "Торговцы, конечно, вынуждают латвийских производителей конкурировать с иностранными производителями и фермерами, но условия бизнеса не всегда на стороне латвийских производителей", - подчеркивает Фелдманис.

Парламентский секретарь Министерства земледелия Нормунд Шмитс считает, что задуманный цифровой инструмент сравнения розничных цен на продовольственные товары может успешно работать только в том случае, если все заинтересованные стороны - производители, торговцы, потребители - будут заинтересованы в одном и том же результате.

"К сожалению, сейчас задуманное может быть интересно авторам идеи и, возможно, потребителям, но не торговцам", - отметил Шмитс. По его мнению, эффект возможен только при регулярном мониторинге цен и наценки.

"Единственным учреждением, обладающим соответствующими полномочиями, является Совет по конкуренции, а другие учреждения могут просто записать цены на конкретные продукты в каждом магазине в свои блокноты, но и только", - так Шмитс ответил на вопрос о том, какое учреждение должно этим заниматься.

Он отметил, что цель планируемого нововведения состоит в том, чтобы ограничить возможности торговцев манипулировать ценами, используя свое особое положение, и сделать местный рынок более доступным для местных фермеров и производителей продуктов питания.

(Dienas Bizness)

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